Entretenez votre pelouse en toute simplicité et économisez 24% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego S+500 avec Amazon

Profitez d’une pelouse impeccable sans rien faire avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500

Si vous souhaitez profiter pleinement de vos extérieurs pendant le printemps et l’été, il est indispensable de tondre votre pelouse une fois par semaine. Si vous avez un grand jardin, cela peut-être une corvée pour vous de sortir la tondeuse, de prendre le temps de passer au peigne fin votre jardin, de couper ensuite les bordures et peut être même de ramasser le produit de votre tonte. Si tondre est une corvée pour vous, n’hésitez pas à investir dans la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Elle est parfaitement adaptée pour tondre efficacement les jardins jusqu’à 500 m2. Grâce à la technologie LogiCut, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 cartographie votre pelouse, pour ensuite venir la tondre en bandes parallèles bien nettes. Elle s’occupe de votre pelouse avec soin, sans oublier les bordures grâce à sa fonction Border Cut. Avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500, votre pelouse sera impeccable. Les obstacles comme le mobilier de jardin, les balançoires et les trampolines ne sont pas un problème pour la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Elle les contourne avec facilité. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est également dotée de la fonction SmartMoving. Elle analyse votre pelouse, la météo locale et vos paramètres personnels, comme vos jours de tonte et leur fréquence par exemple, pour vous proposer un planning de tonte optimisé. Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 répartit uniformément le produit de votre tonte sur la pelouse pendant son passage afin de la fertiliser. Avec elle, votre pelouse sera toujours resplendissante.

Économisez 24% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego S+500

La tondeuse robot Bosch Indego S+500 possède de nombreux atouts. Pratique, elle se contrôle à distance grâce à l’application Bosch Smart Gardening. Vous pouvez la démarrer depuis votre salon ou votre transat. Avec son volume sonore de 63 décibels, elle est très silencieuse. Elle ne vous gênera pas pendant que vous ferez bronzette. Vous êtes séduit par les performances de la tondeuse robot Bosch Indego S+500 ? Profitez de l’offre promotionnelle d’Amazon pour vous l’offrir. Habituellement vendue 997,49 €, le géant du e-commerce propose la tondeuse robot Bosch Indego S+500 à 759 €, soit 24% de remise. Profitez-en vite !