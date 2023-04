Samsung : économisez près de 150 euros sur la TV LED Crystal en ce moment sur Krëfel !

Samsung TV LED Crystal UHD 4K : qualité et performance à petit prix !

Samsung est l'un des leaders incontestables dans le domaine de la télévision et sa Samsung TV LED Crystal UHD 4K 2022 - 55 pouces est un exemple de qualité et de performance. En effet, ce téléviseur Samsung offre une résolution ultra HD 4K, soit quatre fois plus de pixels que la résolution Full HD, pour une qualité d'image ultra-réaliste. Cette qualité d'image est améliorée par la technologie HDR, qui rend les couleurs plus riches et les contrastes plus profonds. De plus, cette télévision est équipée de la technologie Crystal Processor 4K, qui permet de transformer n'importe quelle image en une image proche de la 4K. Mais la qualité de l'image n'est pas tout, cette télévision Samsung est également équipée de nombreuses fonctionnalités qui la rendent facile à utiliser et à connecter avec d'autres appareils. Elle est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, vous pouvez donc la contrôler avec votre voix. Elle est également équipée d'une fonctionnalité Smart TV qui vous permet de regarder des vidéos en streaming sur Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ et d'autres services populaires. Et avec la fonctionnalité Multi View, vous pouvez regarder deux contenus différents en même temps.

Si vous cherchez une télévision de haute qualité, c'est certainement un excellent choix. Et avec une remise de 17%, son prix est imbattable. En ce moment, la Samsung TV LED Crystal UHD 4K - 2022 - 55 pouces est disponible chez Krëfel au prix inédit de 699,00€ au lieu de 845€. C'est une remise immédiate de -17% et une occasion unique d'acquérir une télévision de haute qualité à un prix abordable. Profitez des meilleurs services Krëfel et bénéficiez de la livraison gratuite et de la reprise gratuite de votre ancien appareil. Alors n'hésitez pas, commandez maintenant et profitez de cette offre exceptionnelle.