Bon plan : offrez-vous la machine à café Philips Senseo Original Plus, numéro 1 des ventes à moins de 55 euros avec Amazon

Philips Senseo Original Plus : la machine à café numéro 1 des ventes

La machine à café Philips Senseo Original Plus est numéro 1 des ventes depuis des années. Avec son excellent rapport qualité/prix, son large choix de dosettes Senseo et son café de qualité, vous allez très vite comprendre pourquoi ! C’est une excellente machine à café pour le quotidien. Très facile à utiliser, une seule pression suffit pour vous délivrer un café parfait, aux arômes intenses et recouvert d’une crema onctueuse. Avec la machine à café Philips Senseo Original Plus, vous pouvez préparer des expressos, des cafés intenses ou classiques, des lattes macchiatos, des cappuccinos, des décaféinés ou encore des cafés aromatisés à la vanille ou au caramel. Grâce à sa fonction Coffee Boost, vous pouvez sélectionner l’intensité de votre café pour vous offrir un café doux, ou au contraire corsé. Si vous aimez le chocolat chaud, la machine à café Philips Senseo Original Plus vous prépare également de délicieux chocolats chauds grâce aux dosettes Milka. Avec son réservoir de 0,7 litres, elle vous permet de préparer plusieurs cafés de suite sans avoir besoin de remplir le réservoir d’eau entre chaque tasse. Pour vos matins pressés, elle vous permet également de faire couler 2 cafés simultanément. Design et compacte, la machine à café Philips Senseo Original Plus trouvera très facilement sa place dans votre cuisine.

Le prix de la machine à café Philips Senseo Original Plus est en chute libre avec Amazon

Essayer la machine à café Philips Senseo Original Plus, c’est l’adopter. Son prix très abordable, la qualité de son café et le large choix de recettes de café proposées en font la machine à café la plus prisées sur le marché. En plus, la machine à café Philips Senseo Original Plus est respectueuse de l’environnement. Elle est fabriquée avec plus de 28% de plastique recyclée. Quant aux dosettes Senseo, elles sont compostables et certifiées 100% UTZ. C’est une certification qui garantit la volonté de Philips de contribuer à l’amélioration de la qualité des vie des travailleurs de plantations de café. La machine à café Philips Senseo Original Plus a vraiment tout pour plaire, même son prix. Habituellement vendue 84,99 €, Amazon la propose en ce moment à 51,25 €, soit 40% de remise. Profitez-en vite ! Vous ne le regretterez pas.