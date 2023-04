Offrez-vous les AirPods Pro 2021 à un prix incroyablement bas grâce à Électro Dépôt !

Profitez d’un son de qualité avec les AirPods Pro 2021 MagSafe

Vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil parfaits sans exploser votre budget ? Nous avons trouvé pour vous les meilleurs écouteurs Bluetooth à un prix canon. Il s’agit des AirPods Pro 2021 MagSafe. On ne présente plus la qualité et les performances d’Apple. Les AirPods Pro 2021 MagSafe n’échappent pas à la règle. Dotés d’une puce H1 très puissante, combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique, les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent un son de très haute qualité. Avec eux, vous allez redécouvrir le son de vos contenus audios préférés. Pratiques, les AirPods Pro 2021 MagSafe disposent de 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit bloque les bruits ambiants pour vous permettre de vous immerger totalement dans votre musique ou dans votre podcast. Si vous êtes dans la rue, dans une gare ou dans un lieu où il est préférable d’entendre les bruits extérieurs, il vous suffit de sélectionner le mode transparence. Les AirPods Pro 2021 MagSafe se contrôlent depuis le capteur de pression situé sur les écouteurs. Le capteur de pression vous permet de passer d’un mode à l’autre, mais aussi d’ajuster le volume sonore, de changer de contenu ou encore de prendre un appel. Les AirPods Pro 2021 MagSafe vous accompagneront toute la journée, pour vous déplacer, pour travailler ou pour vous détendre. Avec leur grande autonomie, ils ne vous lâcheront jamais. Ils vous offrent 4,5 heures d’écoute sans recharge intermédiaire. Vous pouvez aller jusqu’à 24 heures d’écoute avec plusieurs charges intermédiaires dans leur boitier MagSafe. En un mot, les AirPods Pro 2021 MagSafe sont parfaits.

Offrez-vous les AirPods Pro 2021 MagSafe à moins de 230 € avec Électro Dépôt

Les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent une qualité sonore exceptionnelle. Ils sont aussi très agréables à porter. Ils sont livrés avec 3 embouts en silicone. Ils vous permettent d’ajuster parfaitement les AirPods Pro 2021 MagSafe à vos oreilles. Vous pourrez alors les porter des heures durant sans avoir peur de les perdre, et sans avoir mal aux oreilles. Vous êtes séduit par les AirPods Pro 2021 MagSafe ? Profitez du super prix d’Électro Dépôt. Habituellement vendus 279 €, Électro Dépôt affiche les AirPods Pro 2021 MagSafe à 229,95 € ! Profitez-en vite.