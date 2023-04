Double bon plan : offrez-vous le Samsung Galaxy A54 à moins de 450 € et recevez en cadeau des écouteurs sans fil d’une valeur de 99 €

Découvrez toutes les performances du Samsung Galaxy A54

Moins connu que les Samsung Galaxy S22 ou S23, le Samsung Galaxy A54 a pourtant tout pour plaire. Il propose de très hautes performances à un prix très abordable. Il est parfait comme premier smartphone pour un adolescent. Le Samsung Galaxy A54 est doté d’un écran Super Amoled de 6,4 pouces, proposant des images de haute qualité d’une résolution de 1080x2340 pixels. Le Samsung Galaxy A54 est très puissant grâce à son processeur Octa Core 2.40 GHz et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec lui, vous pouvez surfer sur internet en toute liberté, scroller sur les réseaux sociaux, ou regarder vos films en streaming en toute fluidité. Parfait pour les amateurs de photos et de vidéos, le Samsung Galaxy A54 est doté d'un appareil photo triple caméra à l’arrière. Il est composé d’un objectif de 50 mégapixels, d’un objectif de 12 mégapixels et d’un objectif de 5 mégapixels. Vous adorez prendre des selfies ou passer des appels vidéo ? Ils seront toujours parfaits grâce au capteur avant de 32 mégapixels. Conçu pour créer des photos et des vidéos de qualité, le Samsung Galaxy A54 propose de nombreuses fonctions comme Object Eraser, qui supprime les objets indésirables de vos photos, ainsi que les reflets et les ombres. Il est également doté de la fonction stabilisation de l’image vidéo. Vous pouvez alors réaliser des vlogs facilement, avec des images de qualité, sans secousses. Côté batterie, le Samsung Galaxy A54 vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours en utilisation normale.

Économisez 30 € sur le prix du Samsung Galaxy A54

Le Samsung Galaxy A54 a vraiment tout pour plaire, même son prix. Cela en fait un des smartphones au meilleur rapport qualité/prix sur le marché. Habituellement vendu 479 €, Coolblue propose actuellement le Samsung Galaxy A54 128 Go à 449 €, soit 30 € de remise. Avec ses 128 Go de stockage, il est parfait pour conserver vos photos et vidéos. Si vous avez besoin d’un stockage plus important, vous pouvez même y ajouter une carte micro SD jusqu’à 1 To. N’hésitez plus à vous l’offrir. En plus, en ce moment, pour tout achat d’un Samsung Galaxy A54, Samsung vous offre des écouteurs sans fil d’une valeur de 99 €. Profitez-en vite. C’est une offre exceptionnelle à ne pas laisser passer.