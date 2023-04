Incroyable : le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch est affiché à moins de 140 € sur Amazon !

Nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch : petit mais costaud

Les beaux jours sont arrivés et il est temps de recommencer à vivre à l’extérieur. Après l’hiver, jardins, façades et terrasses ont besoin d’un grand ménage de printemps. Pour cela, le nettoyeur haute-pression est votre allié. Désigné « choix d’Amazon », le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch est compact et se range très facilement. Il a surtout tout d’un grand, à petit prix. Avec son moteur de 1900W et sa pression de 135 bars, le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch viendra à bout des saletés incrustées sur vos terrasses, allées, pots de fleurs, murs et clôtures. Doté d’une buse 3-en-1 qui combine un jet plat, un jet rotatif et un jet ponctuel, le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch nettoie efficacement toutes les surfaces en douceur. Son réservoir à détergent transparent de 450 ml est très pratique pour ne jamais être à court. Avec le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch, vous pourrez dire adieu à la mousse, à la terre et à la poussière en toute simplicité. Il est parfait pour laver voitures, vélos, trottinettes ou encore outils de jardinage. Équipé de grandes roues, d’une poignée télescopique, et de 5 mètres de tuyau, vous pouvez facilement transporter le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch partout à travers votre jardin, et même dans la maison. Il est tellement pratique qu’il vous servira tout l’été.

Économisez 41% sur le prix du nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch avec Amazon

Essayer le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch, c’est l’adopter. Il a d’ailleurs reçu la note de 4,4 sur 5 par plus de 4600 utilisateurs Amazon. Vendu habituellement 237,99 €, le géant du e-commerce Amazon le propose actuellement au prix de 139,99 €, soit 41% de remise. C’est un prix canon pour un nettoyeur haute-pression de cette qualité. Très complet, il est livré avec un nettoyeur, une lance, une buse 3 en 1 et une buse détergent basse pression. Un conseil, foncez l’acheter, le nettoyeur haute-pression Aquatack 135 de Bosch présente un excellent rapport qualité/prix, et on ne sait pas combien de temps durera cette offre exceptionnelle d’Amazon.