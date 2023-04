Bon Plan Amazon : -26% de remise immédiate sur la tondeuse robot Bosch Indego XS 300 !

Robot tondeuse Bosch Indego XS 300 : la solution idéale pour une pelouse impeccablement tondue !

Avez-vous déjà rêvé d'avoir une pelouse impeccablement tondue sans même lever le petit doigt ? Eh bien, c'est désormais possible avec la tondeuse robot Bosch Indego XS 300. Cette merveille de la technologie vous permettra de tondre votre pelouse sans effort et de profiter de votre temps libre pour faire autre chose. La tondeuse robot Bosch est équipée d'une batterie intégrée de 18 V qui lui permet de fonctionner pendant une durée maximale de 45 minutes, de quoi couvrir jusqu'à 300 m² de surface de pelouse en une seule charge. Vous n'aurez plus à vous soucier des fils et des rallonges qui encombrent votre jardin ou des réservoirs d'essence à remplir. Il vous suffit de programmer la tondeuse pour qu'elle démarre et s'arrête automatiquement selon vos préférences. La tondeuse Indego XS 300 est également équipée d'une station de charge qui lui permet de se recharger automatiquement lorsque sa batterie est faible. La station peut être installée à l'endroit que vous souhaitez dans votre jardin et la tondeuse se dirigera automatiquement vers elle pour se recharger après chaque session de tonte. Cette tondeuse dispose d'une largeur de coupe de 19 cm pour une tonte précise et uniforme de votre pelouse. Elle est également équipée de capteurs qui lui permettent de naviguer de manière autonome dans votre jardin, d'éviter les obstacles et les zones de danger pour une tonte en toute sécurité. Vous pouvez également programmer des zones spécifiques de votre pelouse à tondre ou à éviter en utilisant l'application mobile Bosch Smart Gardening.

→ A lire aussi : Conseil Shopping : comment choisir les meilleurs équipements pour son jardin ?