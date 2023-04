Bon plan : profitez de la Samsung Week chez Krëfel pour acheter la tablette Galaxy Tab A8 à son prix le plus bas !

Découvrez les performances de la Samsung Galaxy Tab A8

La tablette Samsung Galaxy Tab A8 a vraiment tout pour plaire. Elle est très design avec son corps en métal ultrafin mesurant seulement 6,9mm et son écran LED de 10,5 pouces vous offrant une résolution d’image de 1920x1200 pixels. Dotée d’un processeur Octa-core, associé à 4 Go de RAM et à 64 Go de stockage interne, la Samsung Galaxy Tab A8 est également une tablette très performante. Avec elle, vous pourrez faire votre shopping en ligne, jouer aux jeux vidéo ou encore regarder vos séries et films préférés en streaming en toute fluidité. Pour profiter de vos divertissements en haute qualité, la Samsung Galaxy Tab A8 est équipée de 4 enceintes. Elles vous offrent un son surround Dolby Atmos de très haute qualité. Avec la Samsung Galaxy Tab A8, vous avez accès gratuitement à Samsung TV Plus. Vous pourrez alors profiter de la télévision gratuite à tout moment de la journée. La Samsung Galaxy Tab A8 est une tablette pensée pour un usage familial. Grâce à Samsung Kids qui propose un environnement sûr à vos enfants, vous pourrez les laisser s’amuser avec sur la tablette sans inquiétude. Avec le contrôle parental amélioré, vous pouvez définir simplement le temps de jeu et sélectionner les applications auxquelles peuvent accéder vos enfants. Côté autonomie, la Samsung Galaxy Tab A8 ne vous décevra pas. Grâce à sa batterie Lithium-ion de 7040 mAh, elle vous offre jusqu’à 2 jours d’autonomie. En plus, avec la charge rapide de 15W, elle ne vous lâchera jamais.

Samsung Galaxy Tab A8 : une tablette à l’excellent rapport qualité/prix

La tablette Samsung Galaxy Tab A8 est parfaite pour toute la famille. Elle vous suivra partout, en vacances, dans la voiture ou encore à la maison. Très pratique pour conserver tous vos souvenirs et vos applications avec sa mémoire de stockage de 64 Go, vous pouvez encore l’augmenter avec une carte SD allant jusqu’à 1 To. Vous avez envie de craquer ? Habituellement vendue 249 €, le spécialiste du high-tech Krëfel propose actuellement la Samsung Galaxy Tab A8 64 Go au prix canon de 219 €, ce qui vous permet de faire 30 € d’économie. Vous avez jusqu’au 30 avril pour en profiter.