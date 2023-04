Savourez de bonnes frites maison avec la friteuse Airfryer Russel Hobbs en promo à moins de 130 euros sur Krëfel !

Préparez de délicieux plats frits à tout moment avec la friteuse Airfryer Russel Hobbs

Si vous n’avez pas encore de friteuse à la maison, la friteuse Airfryer Russel Hobbs est l’accessoire qu’il vous faut. Très grande avec sa contenance de 5 litres, elle vous permet de préparer facilement jusqu’à 2,1 kilos de frites en un instant. C’est parfait pour cuisiner rapidement lors de vos apéros et soirées improvisées, pour faire plaisir aux enfants, ou tout simplement lorsque vous avez la flemme de cuisiner le dimanche soir. Le gros avantage de la friteuse Airfryer Russel Hobbs ? Elle frit tous vos ingrédients sainement. Sa technologie AiFry permet de faire croustiller, dorer et cuire vos viandes, poissons, volailles et frites avec très peu d’huile, voire pas du tout. La friteuse Airfryer Russel Hobbs a vraiment tout pour plaire. En plus, elle est rapide. Elle permet de frire jusqu’à 82% plus rapidement que les aliments cuits au four traditionnel. Elle vous permet également de faire des économies. Elle économise jusqu’à 48% d’énergie comparé à un four traditionnel. La friteuse Airfryer Russel Hobbs a tout pour plaire. C’est l’achat malin qui vous suivra au quotidien.

→ A lire aussi : Comment choisir son barbecue ?