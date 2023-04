Double bon plan : économisez 26% sur le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra avec Krëfel et recevez en cadeau les Galaxy Buds2 !

Offrez-vous le meilleur de Samsung avec le Galaxy S22 Ultra

Avant dernière génération de smartphone Samsung, le Galaxy S22 Ultra est un smartphone ultra performant, qui n’a rien à envier à son successeur. Doté d’un processeur Cortex-X2 et d’un taux de rafraîchissement de son écran de 120 Hz, le Samsung Galaxy S22 Ultra est très puissant. Il vous offre une utilisation fluide et très rapide, même quand vous jouez à des jeux vidéo ou que vous regardez des films en streaming. Son écran Dynamic Amoled x2 QHD+ de 6,8 pouces vous offre des images à couper le souffle, ainsi qu’un confort de lecture à chaque instant, de jour comme de nuit. Le Samsung Galaxy S22 Ultra est le premier smartphone doté d’un S Pen intégré dans son châssis. Il est très pratique pour prendre des notes, gérer votre agenda ou pour retoucher vos photos et vidéos. A ce sujet, le Samsung Galaxy S22 Ultra est le smartphone parfait pour les créateurs de contenus. A l’arrière, il est équipé d’un triple appareil photo composé d’un objectif de 1080 mégapixels, d’un objectif de 12 mégapixels et d’un objectif de 10 mégapixels. A l’avant, sa caméra selfie de 40 mégapixels vous permettra de passer des appels vidéo de haute qualité. En ce qui concerne la vidéo, le Samsung Galaxy S22 Ultra enregistre vos images en 8K Ultra HD. De quoi vous mettre dans la peau d’un réalisateur ! Enfin, le Samsung Galaxy S22 Ultra ne vous lâchera jamais. Avec sa batterie Lithiuim-polymère de 5000 mAh, il vous offre jusqu’à 38h d’écoute. Pratique, il dispose de la charge rapide. Le Samsung Galaxy S22 Ultra vous suivra dans toutes vos aventures sans jamais vous abandonner !

Offrez-vous le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go à moins de 900 € avec Krëfel

Vous êtes séduit par toutes les performances du Samsung Galaxy S22 Ultra ? Vous allez être conquis par son prix. Habituellement vendu 1199 €, Krëfel propose actuellement le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go à seulement 889 €, soit 26% de remise. Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Pour tout achat d’un Galaxy S22 Ultra, Samsung vous offre des Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 199 €. Un conseil, profitez-vite de ce double bon plan avant qu’il ne soit trop tard.