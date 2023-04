Cuisinez de bonnes grillades avec le barbecue électrique Weber affiché en promo à moins de 250 € sur Amazon !

Cuisinez de bonnes grillades avec le barbecue électrique Weber Q1400

Vous pensez que les joies du barbecue sont réservées aux terrasses et jardins ? Pas du tout ! Même en appartement, il est possible d’organiser des barbecues conviviaux avec ses amis et sa famille. Pour vous retrouver autour de bonnes grillades, optez pour un barbecue électrique. Le modèle Q1400 de Weber est parfait ! Avec sa petite taille de 42x32 centimètres et son design compact, il trouvera très facilement sa place, même sur les plus petits balcons. Le barbecue électrique Weber Q1400 est idéal pour 2 à 4 personnes. Facile et rapide à chauffer, il dispose d’une puissance de 2,2 kW. La cuve et le couvercle du barbecue électrique Weber Q1400 sont conçus en fonte d’aluminium très solide. Sa grille de cuisson est, quant à elle, en acier émaillé. Tous ces éléments vous permettent de cuire parfaitement vos viandes, poissons, volailles, brochettes et légumes à la perfection grâce à une cuisson uniforme. Grâce à la molette de réglage de la température, vous pouvez facilement ajuster votre cuisson en fonction de ce que vous êtes en train de cuisiner. Très facile à entretenir, le barbecue électrique Weber Q1400 est doté d’un bac de récupération amovible disposé sous la grille de cuisson. Il récupère automatiquement toutes les graisses et saletés. Vous n’avez plus qu’à le retirer et à le laver avant de le replacer sous le barbecue pour démarrer de nouvelles grillades.

