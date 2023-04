Profitez vite de ce double bon plan Nike pour faire le plein d’articles sportswear à prix doux !

Découvrez vite ce double bon plan Nike

C’est la folie en ce moment chez Nike. Comme d’habitude, la marque au swoosh propose dans son onglet promotion des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur plus de 3000 articles sportswear. Les réductions concernent les sneakers, les sweats, les leggings, les t-shirts, les pantalons de jogging, les vestes, les shorts, mais aussi de nombreux accessoires pour tous les sports. En plus de ces superbes offres promotionnelles, Nike propose à ses membres une réduction de 25% pour l’achat de 2 articles ou plus sur une sélection de produits de la nouvelle collection. Cette sélection concerne plus de 1100 produits pour hommes, femmes et enfants. La réduction de -25% dès 2 articles achetés est valable jusqu’au 2 mai à 9h pour tout achat sur l’e-shop ou sur l’application Nike. Pour en profiter, il vous suffit de devenir membre en créant votre compte Nike et d’entrer le code promo MORE23 au moment de valider votre panier. Foncez vite sur le site de Nike pour en profiter.

Faites le plein de bonnes affaires avec Nike

Les promotions Nike et le code promo MORE23 vous permettent de faire le plein de bonnes affaires sur le site de Nike. C’est l’occasion d’équiper toute la famille à petit prix pour le printemps et pour l’été. Parmi les promotions Nike, vous trouverez les chaussures pour femmes Nike Air Max Plus, à porter au quotidien comme pour faire du sport. Nike les propose à 132,97 € au lieu de 189,99 €, soit 30% de remise. Vous trouverez également le short Sportswear Club pour homme à 33,97 € au lieu de 44,99 €, soit 24% de remise. Nike pense à toute la famille en proposant également les chaussures pour bébé Nike Air Max Plus. Elles sont affichées à 55,97 € au lieu de 79,99 €, soit 30% de remise. Pour les adolescents, vous trouverez le survêtement Nike Sportswear, disponible en noir, en bleu et en gris, affiché à 48,97 € au lieu de 69,99 €, soit 30% de remise. Bon plan, avec cet article, vous pouvez cumuler la promotion avec le code MORE23. Profitez-en vite et foncez sur le site de Nike pour découvrir les nombreuses autres promotions à ne pas manquer.