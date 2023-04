Conseil Shopping : comment choisir le meilleur équipement pour sa salle de sport à domicile ?

Les accessoires parfaits pour faire de la musculation

Vous avez le tapis ? Il faut désormais choisir le bon matériel pour muscler votre corps. Pour muscler vos bras et votre dos, équipez-vous de poids de 500 grammes jusqu’à 5 kilos. Plus vous progresserez, plus vous pourrez augmenter les charges. Pensez également à investir dans une bande élastique de musculation. Par sa résistance, elle vous aidera à façonner les muscles de vos fesses, de vos jambes et de vos cuisses. Le lot de 3 bandes élastiques pour hommes et femmes Elvire Sport, vendu actuellement 52,56 € sur Amazon est parfait car il vous propose 3 niveaux de résistance différente. C’est l’idéal pour votre progression. Pour travailler vos abdominaux en douceur, pensez à acheter une roue abdominale. En plus de définir vos abdominaux, elle vous aidera à sculpter vos bras et vos pectoraux. En ce moment, Amazon propose la roue abdominale Perfect Fitness AB Carver à 28,96 € au lieu de 29,92 €, soit 3% de remise. Le kit musculation Amonax est également parfait car très complet. Il est composé d’une roue abdominale, mais aussi de poignée pour faire des pompes et d’une corde à sauter. Amazon le propose actuellement à 28,30 €.