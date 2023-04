A saisir : économisez 42% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego M+700 avec Amazon !

Facilitez-vous la vie avec la tondeuse robot Bosch Indego M+700

Au printemps et en été, avoir un grand jardin est un atout très appréciable. C’est parfait pour profiter du soleil et inviter des amis. Vous avez aussi largement la place installer une balançoire, un trampoline, un salon de jardin et une piscine. Le revers de la médaille, c’est le jardinage et l’entretien de votre pelouse. Cela prend du temps. En plus, si votre jardin est encombré, cela peut vite devenir une vraie galère. Pour vous simplifier la vie, investissez dans la tondeuse robot Bosch Indego M+700. Conçue pour les jardins jusqu’à 700 m2, la tondeuse robot Bosch Indego M+700 est dotée de la technologie LogiCut. Elle cartographie votre pelouse pour la tondre efficacement en lignes bien parallèles. Grâce à sa fonction BorderCut, elle s’occupe même des finitions et offre à votre jardin des bordures bien coupées et soignées. Avec la tondeuse robot Bosch Indego M+700, vous n’avez pas besoin de débarrasser votre jardin lorsqu’elle tond la pelouse. Elle contourne tous les obstacles avec une grande facilité. Grâce à sa fonction SmartMoving, la tondeuse robot Bosch Indego M+700 peut même analyser votre jardin, la météo locale et vos préférences de tonte pour vous proposer un planning de tonte optimisé. Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse robot Bosch Indego M+700 répartit la pelouse fraîchement coupée uniformément sur le sol au cours de la tonte afin de la fertiliser. Avec elle, votre pelouse n’aura jamais été aussi resplendissante !

