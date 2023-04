Profitez d’une expérience audio exceptionnelle et économisez 32% sur le prix des Galaxy Buds2 avec Amazon

Découvrez l’univers des Samsung Galaxy Buds2

Découvrez vos contenus audios préférés sous un nouvel angle avec les Samsung Galaxy Buds2. Ces écouteurs Bluetooth deuxième génération de Samsung vous offrent un son riche et d’une qualité exceptionnelle, avec des basses puissantes et profondes, et des aigus clairs grâce à leurs 2 haut-parleurs dynamiques. Avec les Samsung Galaxy Buds2, vous serez totalement immergés dans votre musique préférée grâce à la technologie Dolby Head Tracking qui vous offre une expérience d’écoute tridimensionnelle, mais aussi grâce à la réduction active du bruit qui bloque tous les sons indésirables jusqu’à 98%. Vous ne souhaitez pas être coupé du monde ? Ce n’est pas un problème grâce à la fonctionnalité Ambient Sound qui vous propose 3 niveaux d’écoute des bruits ambiants : low, médium ou high. Les Samsung Galaxy Buds2 vous permettent de passer des appels de qualité grâce à leur 3 microphones et à leur capteur de voix intégré. Ils coupent les sons indésirables pour vous offrir des appels clairs, même en extérieur dans un environnement bruyant. Les Samsung Galaxy Buds2 sont également très agréables à porter. Tout d’abord car ils sont très légers, ils ne pèsent que 5 grammes chacun. Ensuite, parce qu’ils sont livrés avec 3 tailles d’embout de silicone souple et flexible qui s’ajustent parfaitement à toutes les oreilles. Avec les Samsung Galaxy Buds2, vous pourrez écouter vos podcasts, musiques et livres audio préférés très longtemps. Leur batterie longue durée vous offre jusqu’à 5 heures d’autonomie, et 15 heures supplémentaires avec un étui entièrement chargé.

Obtenez les Samsung Galaxy Buds2 à moins de 80 € avec Amazon

