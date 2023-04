Bon plan : achetez le Samsung Galaxy S23 Ultra avec Coolblue et recevez en cadeau une enceinte portable Onyx Studio7 d’une valeur de 299 €

Galaxy S23 Ultra : le smartphone dernière génération de Samsung

Dernier né de la gamme de smartphones Galaxy de Samsung, le Galaxy S23 Ultra est un smartphone ultra-performant et novateur. C’est le premier smartphone complètement repensé par Samsung pour être durable tout en vous offrant le meilleur de la technologie. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est conçu en partie avec des matériaux recyclés, notamment dans les verres de ses faces avant et arrière. Samsung a également utilisé des colorants composés de pigments naturels pour colorer son cadre en aluminium. Doté d’un écran Dynamic Amoled 2x de 6,8 pouces, le Samsung Galaxy S23 Ultra est très puissant. Pour concevoir le Galaxy S23 Ultra, Samsung a utilisé la puce Snapdragon 8 Gen2. Il s’agit de la puce la plus rapide jamais vue sur un smartphone Galaxy. Elle est encore plus performante et moins énergivore que les anciennes puces utilisées par Samsung. Avec le Samsung Galaxy S23 Ultra, surfer sur internet, regarder vos emails, scroller sur les réseaux sociaux, regarder vos films préférés en streaming ou jouer aux jeux vidéo se fait de manière fluide et ultra-rapide. Parfait pour les créateurs de contenus, le Samsung Galaxy S23 Ultra est équipé d’un appareil photo de très haute qualité. A l’arrière, son appareil photo est composé d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, d’un capteur grand angle de 200 mégapixels, d’un téléobjectif avec zoom optique de 10x de 10 mégapixels et d’un téléobjectif avec zoom optique 3x de 10 mégapixels. De quoi prendre des photos dignes d’un photographe ! A l’avant, le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’un objectif de 12 mégapixels. De quoi prendre des selfies parfaits et passer des appels vidéo de très haute qualité. Le Samsung Galaxy S23 Ultra va également réveiller vos talents de réalisateurs. Grâce à son stabilisateur optique amélioré, vos vidéos seront toujours super stables dans toutes les situations. Le Samsung Galaxy S23 Ultra est également doté du S Pen. Intégré dans son châssis, il vous permet de prendre des notes, de gérer votre agenda ou vos retouches photos en un clin d’œil. Avec sa batterie de 5000 mAh, le Samsung Galaxy S23 Ultra vous offre jusqu’à 26 heures d’autonomie en lecture vidéo.

Offrez-vous le Samsung Galaxy S23 Ultra avec Coolblue et recevez une enceinte en cadeau

Profitez-vite de ce bon plan pour vous offrir le Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go. Le spécialiste du high-tech Coolblue le propose à 1399 €. En plus, pour tout achat du Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go, Coolblue vous offre une enceinte portable Onyx Studio 7 Harman Kardon d’une valeur de 299 €. Un conseil, foncez l’acheter pour ne pas laisser passer cette offre exceptionnelle.