Transformez votre salon en salle de cinéma avec ce vidéoprojecteur Full HD Optoma HD146X en promo avec Coolblue !

Transformez votre salon en salle de cinéma avec le vidéoprojecteur Optoma HD146X

C’est le bon moment de craquer pour le vidéoprojecteur Optoma HD146X si vous souhaitez transformer votre salon en salle de cinéma et regarder vos films et séries préférés sur grand écran. Grâce à sa résolution Full HD de 1080 pixels, le vidéoprojecteur Optoma HD146X vous offre une projection de très haute qualité et vous permet de voir tous les détails des images, même les plus petits. Il fonctionne aussi bien dans les pièces sombres que dans les pièces éclairées grâce à sa puissance lumineuse de 3600 lumens ANSI. Pour en profiter, il vous suffit de le connecter à votre ordinateur portable via son port HDMI. Vous pourrez regarder des images allant de 28 pouces à 302 pouces, au format 16/9ème ou en 4/3. Diffusez vos films et séries depuis votre ordinateur ou depuis Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo deviendra un jeu d’enfant. Avec le vidéoprojecteur Optoma HD146X, vous pourrez également diffuser vos photos et souvenirs de vacances, et même vos présentations au travail ! Avec le vidéoprojecteur Optoma HD146X, vos images seront toujours bien cadrées et droites. Vous pouvez les corriger facilement jusqu’à 40° avec la correction trapézoïdale. Avec elle, votre projection sera toujours carrée ou rectangle. Le vidéoprojecteur Optoma HD146X a un rapport de 1,47 – 1,67 :1. En le plaçant entre 1,47 et 1,62 mètre de l’écran, vous obtiendrez une projection de 1 mètre de large. Si vous le placez entre 2,94 et 3,24 mètres de l’écran, vous obtiendrez alors une projection de 2 mètres de large. Le vidéoprojecteur Optoma HD146X fonctionne parfaitement jusqu’à une distance de 10 mètres. De quoi vous faire plaisir en regardant votre film sur écran géant !

Economisez 100 € sur le prix du vidéoprojecteur Optoma HD146X avec Coolblue

Vous êtes tentés par toutes les qualités du vidéoprojecteur Optoma HD146X ? Profitez de l’offre exceptionnelle de Coolblue pour vous l’offrir à prix réduit. Habituellement vendu 629 €, Coolblue propose actuellement le vidéoprojecteur Optoma HD146X à seulement 529 €, soit 100 € de remise. C’est un très bon prix pour un vidéoprojecteur de cette qualité. Il est reçu la note de 8,7/10 par plus de 70 utilisateurs Coolblue. Un conseil, commandez-le vite, les quantités sont limitées !