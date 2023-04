Derniers jours pour vous offrir la friteuse Airfryer Russel Hobbs à moins de 130 € avec Krëfel !

Préparez de bonnes frites fraîches avec la friteuse Airfryer Russel Hobbs

Vous aimeriez préparer de bonnes frites fraîches, tranquillement depuis le confort de votre maison mais vous trouvez les friteuses traditionnelles dans lesquelles il faut chauffer beaucoup d’huile de friture à haute température plutôt dangereuses ? Vous avez peur que votre maison sente l’odeur de l’huile de friture ? Nous avons la solution pour vous ! Pour éviter ces désagréments, optez pour la friteuse Airfryer Russel Hobbs. Avec elle, vous n’aurez pas besoin d'utiliser des litres d’huile pour préparer des frites. Il lui suffit d’une seule cuillère à soupe d’huile pour frire vos ingrédients parfaitement. Grâce à sa technologie AirFry, la friteuse Airfryer Russel Hobbs dore, cuit et frit vos viandes, volailles, et légumes sainement. Avec elle, vos frites seront délicieuses, bien dorées et croustillantes. Sa contenance de 5 litres vous permet de préparer facilement jusqu’à 2,1 kilos de frites en un instant. C’est parfait pour vos soirées improvisées entre amis ou pour faire plaisir à vos enfants. La friteuse Airfryer Russel Hobbs vous permet de frire vos ingrédients jusqu’à 82% plus rapidement qu’au four traditionnel. Elle vous permet également de faire des économies. Elle économise jusqu’à 48% d’énergie comparé à un four traditionnel. Grâce à ses 7 programmes, vous pourrez préparer de nombreux plats et snacks. Avec la friteuse Airfryer Russel Hobbs, frites, poulets, beignets, viandes et poissons frits n’auront plus de secrets pour vous, pour le plaisir de vos papilles.

Economisez 20 € sur le prix de la friteuse Airfryer Russel Hobbs avec Krëfel

La friteuse Airfryer Russel Hobbs a vraiment tout pour plaire. Pratique et facile à utiliser, c’est un accessoire de cuisine qui vous suivra pendant longtemps. En plus, sa large cuve et sa grille de cuisson passent au lave-vaisselle ! Vous n’aurez pas à mettre vos mains dans l’huile de friture pour la nettoyer. Vous êtes séduit par la friteuse Airfryer Russel Hobbs ? Profitez de cette offre de Krëfel pour vous l’offrir à petit prix. Habituellement vendue 149,95 €, Krëfel propose la friteuse Airfryer Russel Hobbs au prix canon de 129,95 €, soit 13% de remise. Il vous reste 5 jours pour en profiter. Si vous la commandez avant 22h, vous serez livré gratuitement dès demain.