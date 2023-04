Bon plan Dyson : économisez 200 € sur le prix de l’aspirateur balai V15 Detect+ avec MediaMarkt

Simplifiez-vous le ménage avec l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+

Il est temps de ranger définitivement votre aspirateur traineau, lourd à déplacer et encombrant avec son fil électrique, et d’opter pour l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+. Grâce à sa puissance de 660 W et à son système de filtrage hermétique HEPA, vous vous débarrasserez très facilement de la poussière et des allergènes présents dans votre maison. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ capture 99,7% des particules microscopiques et rejette un air pur lorsqu’il aspire. Très pratique avec son poids plume de 3,1 kilos et son bras télescopique, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est très efficace sur tous les types de sols : parquets, carrelages et moquettes. Il est aussi redoutable sur les tapis, les murs, les plafonds, les rideaux et les canapés. Aucune poussière ne lui résiste. L’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ propose 3 niveaux de puissance d’aspiration. Intelligent, il sélectionne automatiquement la puissance d’aspiration nécessaire pour attraper les poussières et miettes présentes sur vos sols. Grâce à son écran LCD, vous pouvez visualiser à tout moment ce que l’aspirateur est en train d’aspirer. Grâce à sa batterie très performante, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ dispose d’une autonomie de 60 minutes. C’est largement le temps qu’il lui faut pour chasser la poussière dans toute votre maison.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est en chute libre avec MediaMarkt

Avec l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+, votre maison sera propre et saine et le restera pendant longtemps. Même quand il s’agit de le vider, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+ est hygiénique. Son bac à poussière de 770 ml se vide à l’aide d’une seule main directement dans votre poubelle. Vous n’avez pas besoin de toucher la poussière. Son filtre étanche est, quant à lui, lavable et réutilisable à l’infini, ce qui permet de réduire les déchets. Vous avez enfin décidé d’opter pour un aspirateur-balai ? Profitez de l’offre de MediaMarkt pour vous offrir l’aspirateur balai Dyson V15 Detect+. Le spécialiste de l’électroménager l’affiche actuellement à 499 € au lieu de 699 €, soit 200 € de remise. Un conseil, profitez-en vite ! C’est un prix canon pour un aspirateur balai de cette qualité.