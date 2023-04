Semaine HP : profitez-vite de 15% de remise sur le prix de l’imprimante HP Office JetPro 7740 avec Krëfel

Découvrez les performances de l’imprimante HP Office JetPro 7740

Si vous travaillez depuis votre maison, ou que vous êtes entrepreneur, vous avez certainement besoin d’avoir une imprimante professionnelle à votre domicile. Fonctionnelle et compacte avec ses dimensions de 58,4cm de large pour 71,28cm de profondeur et 38,33cm de haut, l’imprimante HP Office JetPro 7740 à jet d’encre est une bonne option. Elle est très facile à utiliser grâce à son écran tactile couleur. Il vous suffit de sélectionner le format et le mode d’impression du bout du doigt pour lancer une impression. Vous pouvez également le faire depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone grâce au WIFI. L’imprimante HP Office JetPro 7740 vous permet d’imprimer des document A3 et A4 en noir et blanc et en couleur, recto ou recto/verso. Très performante, elle imprime en 10 secondes tous vos documents, même les graphiques, les images ou les logos en couleur, avec une résolution de 4800x1200 dpi pour la couleur et de 1200x1200 dpi pour le noir & blanc. Multifonction, l’imprimante HP Office JetPro 7740 imprime, copie, numérise et faxe. Elle dispose de tous les atouts pour vous accompagner au quotidien !

Économisez 15% sur le prix de l’imprimante HP Office JetPro 7740 avec Krëfel

L’imprimante à jet d’encre HP Office JetPro 7740 fonctionne avec 4 cartouches d’encre HP953 : cyan, magenta, jaune et noir. Elle imprime de manière très qualitative tous vos documents sur du papier A3 ou A4 105 gr/m2. Elle va vite devenir votre meilleure alliée pour développer votre business et pour travailler. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez-vite de la semaine HP chez Krëfel. Jusqu’au 30 avril, le spécialiste du high-tech propose l’imprimante HP Office JetPro 7740 à 288,15 € au lieu de 339 €, soit 15% de remise. C’est un très bon prix pour une imprimante professionnelle. Elle dispose d’ailleurs d’un excellent rapport qualité-prix. L’imprimante HP Office JetPro 7740 a même reçu la note de 9,2 sur 10 par plus de 50 utilisateurs Krëfel. Un conseil, n’hésitez pas trop. Il vous reste 4 jours pour bénéficier de ce prix canon.