Bon plan Samsung : offrez-vous le Galaxy A54 en promo et recevez en cadeau des écouteurs sans fil d’une valeur de 99 €

Samsung Galaxy A54 : le smartphone au très bon rapport qualité-prix

Dans l’univers des Samsung Galaxy, il y a les Galaxy S, les Galaxy Z, le Galaxy Z Flip, et le Galaxy A. Moins connue que les Galaxy S, la gamme des Galaxy A vous propose pourtant le meilleur des performances Samsung à des prix accessibles à tous. C’est le cas du Samsung Galaxy A54. C’est un smartphone très performant, idéal comme premier smartphone pour des adolescents. Doté d’un processeur Octa Core 2.40 GHz et d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, le Samsung Galaxy A54 est très puissant. Avec lui, vous pouvez surfer en toute fluidité sur les réseaux sociaux, regarder vos vidéos préférées en streaming ou encore jouer à des jeux vidéo. Son écran Super Amoled de 6,4 pouces vous permet de regarder tous vos contenus en haute qualité avec sa résolution de 1080x2340 pixels. Vos enfants aiment les photos et la vidéo ? Ils vont être conquis par le Samsung Galaxy A54. A l’arrière, il est équipé d’un triple appareil photo composé d’un objectif de 50 mégapixels, d’un objectif de 12 mégapixels et d’un objectif de 5 mégapixels. A l’avant, son capteur de 32 mégapixels vous permet de prendre des selfies ou de passer des appels vidéo de très bonne qualité. Le Samsung Galaxy A54 est également doté de fonctions vous permettant de sublimer vos photos et vos vidéos comme Object Eraser, qui permet de supprimer les objets indésirables de vos photos, ou encore la fonction stabilisation de l’image vidéo. De quoi séduire les plus jeunes qui adorent tourner des vlogs ! Côté batterie, le Samsung Galaxy A54 est très performant. Il vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 2 jours en utilisation normale.

Offrez-vous le Samsung Galaxy A54 à moins de 450 € avec Coolblue

Le Samsung Galaxy A54 128 Go est un smartphone très performant qui n’a rien à envier à ses concurrents. Il a même un atout supplémentaire, son prix ! Habituellement vendu 479 €, Coolblue le propose actuellement à 449 €, soit 30 € de remise. En plus, en ce moment, pour tout achat d’un Galaxy A54 128 Go, Samsung vous offre des écouteurs sans fil d’une valeur de 99 €. Un conseil, n’attendez pas pour profiter de cette offre exceptionnelle.