Économisez 130 euros sur l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete avec MediaMarkt !

Chassez la poussière avec efficacité grâce à l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete

Vous connaissez bien Samsung pour ses smartphones, pour ses télévisions et pour ses machines à laver EcoBubble. Saviez-vous que le constructeur chinois est également un expert des aspirateurs-balai ? Samsung propose en effet toute une gamme d’aspirateurs-balai très puissants. C’est le cas de l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete. Très performant grâce à son système de filtrage innovant, à sa puissance d’aspiration de 150 watts et à son moteur Digital Inverter, il aspire avec efficacité la poussière, les poils d’animaux et les allergènes présents dans votre maison. Avec son poids léger de 2,6 kilos, l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete est très facile à manipuler dans tous les recoins de votre maison. Efficace sur tous les sols, il est également parfait pour aspirer les poussières présentes sur les murs, les plafonds, les rideaux ou encore sur les canapés. C’est simple, rien ne lui résiste avec son embout 2 en 1 qui permet de dépoussiérer les meubles, tandis que sa brosse Turbo Action est parfaite pour les carrelages, les parquets et les moquettes. Très hygiénique, le bac à poussière de 800ml de l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete se vide très facilement et passe sous l’eau, tout comme son filtre. Avec lui, votre maison est propre et saine et le restera longtemps.

MediaMarket fait chuter le prix de l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete

L’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete est très puissant et performant. Sa batterie Li-ion vous offre 40 minutes d’autonomie. De quoi faire la chasse à la poussière dans toute votre maison en un seul passage. Pour ne rien gâcher, l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete est très esthétique avec ses finitions chromées et sa couleur blanche très élégante. Vous avez envie de vous offrir l’aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete ? Profitez vite de l’offre de MediaMarkt pour vous l’offrir à petit prix. Le spécialiste de l’électroménager le propose actuellement à 349 € au lieu de 479 €, soit 130 € de remise. En plus, pour tout achat d’un aspirateur balai Samsung Jet 70 Complete, Samsung vous offre une batterie supplémentaire. Un conseil, foncez !