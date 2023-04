Triple bon plan : craquez pour cette machine à café Krups en promo à moins de 80 euros et recevez un cadeau + 40 euros de cashback !

Les amateurs de boissons chaudes vont être conquis par la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima . Cette machine à café manuelle vous permet de préparer très facilement au quotidien de nombreuses recettes de café, mais aussi du thé, des tisanes et du chocolat chaud. Pour déguster une délicieuse boisson chaude, vous n’avez qu’à choisir une capsule Dolce Gusto, l’insérer dans la machine à café, appuyer sur un bouton et enfin savourer ! La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est une machine multifonction, elle prépare néanmoins des cafés de très grande qualité grâce à puissance de 1500 watts et à sa pression de 15 bars. Avec la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima, à chaque tasse, vous dégusterez des cafés aux arômes intenses, recouverts d’une crema onctueuse. La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima vous prépare des cafés courts comme les expressos et les expressos macchiatos, des cafés longs comme les cafés lungos ou les ricoré latte ou encore des cafés gourmands comme les Caramel Macchiato, les cappuccinos ou les lattes macchiatos. Très pratique grâce à son réservoir d’eau de 1,25 litres, vous pouvez préparer jusqu’à 10 tasses sans avoir besoin de le remplir entre 2 cafés. En résumé, la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est vraiment parfaite !

Offrez-vous la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima à moins de 80 € avec MediaMarkt

La machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima est la machine à café familiale par excellence. Elle propose tellement de recettes de boissons chaudes, qu’elle séduira chaque membre de votre famille. En plus, elle est très design et trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Pour vous l’offrir au meilleur prix, profitez des Fresh Forward Days de MediaMarkt. Jusqu’au 30 avril, le spécialiste de l’électroménager la propose à 77 € au lieu de 109,99 €. En plus, pour tout achat de la machine à café Krups Dolce Gusto Infinissima, Nescafé vous offre actuellement 2 boites de 16 capsules et jusqu’à 40 € en cashback. Un conseil, n’hésitez plus et foncez !