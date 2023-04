Plus que 2 jours pour vous offrir le PC Gaming Acer Nitro à moins de 850 € avec Krëfel

Découvrez les performances du PC Gaming Acer Nitro

Vous êtes à la recherche d’un PC suffisamment performant pour vous permettre de jouer aux jeux vidéo les plus exigeants ? Le PC Gaming Acer Nitro est fait pour vous. Il est très puissant avec son processeur Intel Core i5 11th, ses 8 Go de RAM DDR4 d’une vitesse de 3200 MHZ et sa fréquence de base de 2,7 GHz. Le PC Gaming Acer Nitro est également doté d’une carte graphique Nvidia GeForce de 4 Go. En clair, le PC Gaming Acer Nitro vous permet de jouer à tous les jeux vidéo avec beaucoup de fluidité pour ne rater aucune action. Son écran LCD Full HD de 15,6 pouces vous offre des images de très haute qualité avec une résolution de 1920x1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Avec ce PC Gaming Acer Nitro, le son n’est pas en reste. Il est équipé de 2 haut-parleurs qui vous offrent une qualité sonore exceptionnelle. Pratique, son clavier AZERTY est rétroéclairé pour vous permettre de jouer facilement de jour comme de nuit. Pour compléter toutes ces performances, sa batterie Lithium-ion vous offre jusqu’à 8h d’autonomie. De quoi passer de nombreuses heures de jeux en toute tranquillité !

Économisez 150 € sur le prix du PC Gaming Acer Nitro avec Krëfel

Le PC Gaming Acer Nitro est un PC très complet. Il est doté d’un port vidéo HDMI, de 4 ports USB, d’une connexion audio combo Jack et d’un port Ethernet. Il fonctionne sous le système d’exploitation Windows 11 Home. Vous rêvez de vous offrir un nouveau PC Gaming ? Vous avez jusqu’au 30 avril pour vous offrir le PC Gaming Acer Nitro à 849 € au lieu de 999 € soit 15% de remise. Profitez-en vite. Il est très rare de trouver un PC Gaming performant à moins de 1000 €. En plus, si vous le commandez avant 22h, Krëfel vous livre gratuitement dès demain, 7 jours sur 7.