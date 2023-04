Double bon plan : économisez 60 € sur le prix de la Samsung Galaxy Watch 5 avec MediaMarkt et obtenez 50 € en cashback

Samsung Galaxy Watch 5, la montre connectée polyvalente

Avec le retour du printemps, vous vous êtes remis à la course à pied, à la natation, au yoga ou au vélo ? Vous aimeriez mesurer votre progression et contrôler au quotidien vos données de santé ? Offrez-vous une montre connectée. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est parfaite pour vous accompagner au quotidien. Grâce à son look très tendance avec son boitier en aluminium blindé de 40mm et son bracelet en silicone interchangeable, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 peut se porter très facilement au bureau, comme dans toutes vos activités sportives, même à la mer ou à la piscine. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est en effet très résistante. Son écran tactile AMOLED de 1,2 pouces est protégé par un verre saphir résistant aux rayures. Elle est également étanche à l’eau et ne craint pas la poussière grâce à sa certification IP68. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est esthétique, elle est également très performante. Elle est d’ailleurs considérée comme l’une des montres connectées les plus performantes fonctionnant sous le système d’exploitation Android. Grâce au Bluetooth, elle se connecte à tous les smartphones. Pratique, elle vous permet de recevoir vos messages et vos notifications sans avoir besoin de sortir votre téléphone de votre poche. Très complète, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est équipée d’un GPS et d’une boussole intégrée. C’est aussi un coach santé. Elle vous permet de suivre votre activité quotidienne, notamment votre nombre de pas et le nombre de calories dépensées. La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 peut également évaluer votre niveau de stress, et votre fréquence cardiaque. Elle assure également le suivi de votre poids et de votre sommeil. C’est simple, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est votre coach personnel pour vous aider à prendre soin de votre santé.

Le prix de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 est en chute libre avec MediaMarkt

Vous êtes séduit par les performances de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 ? Profitez des Fresh Forward Days de MediaMarkt pour vous l’offrir au meilleur prix. Le spécialiste du high-tech propose la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 à 239 € au lieu de 299 €, soit 60 € de remise. En plus, jusqu’au 14 mai, pour tout achat de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5, Samsung vous rembourse 50 €. N’attendez pas pour en profiter !