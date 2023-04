Avène, Eucerin, Uriage, Isdin : protégez votre peau du soleil à petit prix avec les promotions sur les produits solaires de Medi-Market

Protégez votre peau du soleil dès le retour du printemps avec Medi-Market

Même par temps gris, les UV peuvent faire des ravages sur votre peau. Dès le retour des beaux jours, il est donc recommandé d’utiliser une protection solaire chaque jour sur votre visage. Avec les vacances de Pâques qui approchent, vous allez peut-être partir au soleil. Pensez à protéger votre peau avec une protection solaire d’au minimum un SPF30. Utilisez un SPF50 si vous allez faire bronzette dans à la Côte, en Espagne ou sous les tropiques. Pour vous aider à prendre soin de votre peau tout au long de l’été, la parapharmacie en ligne Medi-Market propose en ce moment des remises pouvant aller jusqu’à -50% de remise sur de nombreux produits solaires. Vous y trouverez des crèmes et sprays solaires pour adultes et enfants, des lotions après-soleil ou encore des baumes à lèvres solaires et de l’autobronzant de grandes marques comme Uriage, Avene, Bioderma, Eucerin, Isdin, Nuxe, SVR, Apivita et bien d’autres.

Faites le plein de produits solaires avec Medi-Market

Ne choisissez pas votre protection solaire à la légère. Utiliser une crème solaire adaptée à votre peau la protège, vous permet de lutter contre le vieillissement cutané. Cela vous permet également d’avoir un beau bronzage et de le faire durer pendant longtemps. Parmi les promotions Medi-Market, vous trouverez des crèmes solaires de haute qualité comme le spray solaire Avène SPF50, idéal pour les peaux sensibles. Il est proposé à 15,28 € au lieu de 25,89 € soit 41% de remise. Vous trouverez également le lait photoprotecteur Photoderm Ultra SPF50 de Bioderma à 15,57 € au lieu de 25,95 € soit 40% de remise. Pour préparer votre peau au bronzage avant l’été, Medi-Market propose la cure de 112 capsules de Solenium Intense composée de vitamine PP, de bétacarotène, d’oméga 6 et d’anti-oxydant. Elle est affichée à 24,20 € au lieu de 39,80 €, soit 39% de remise. Pour réparer votre peau après une journée de plage, vous trouverez la brume après-soleil apaisante d’Uriage. Elle est proposée à 9,21 € au lieu de 18,40 €, soit 50% de remise. Rendez-vous sur le site de Medi-Market pour découvrir les nombreux autres produits solaires en promotion et faire le plein pour passer un bel été !