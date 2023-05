Faites des économies tout en préservant l'environnement avec cette TV LED 4K TCL en promo payable par éco-chèques !

Découvrez la TCL TV LED 4K à prix réduit chez Krëfel !

La TCL TV LED 4K 55P638 de 55 pouces est une télévision haut de gamme avec des caractéristiques impressionnantes. Elle offre une résolution 4K Ultra HD qui vous permet de profiter d'une qualité d'image qualifiée nette et détaillée, avec une palette de couleurs vives et précises. La technologie HDR offre également une plage dynamique étendue pour des images plus lumineuses et plus détaillées dans les zones sombres et lumineuses de l'écran. En plus de sa qualité d'image, la télévision TCL est équipée de fonctionnalités intelligentes telles que la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez facilement diffuser du contenu en ligne, accéder à vos applications préférées et même connecter des appareils compatibles via Bluetooth pour une expérience de visionnage personnalisée. La technologie Micro Dimming analyse en temps réel le contenu affiché à l'écran et ajuste la luminosité et le contraste pour des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants. Côté sonore, la technologie Dolby Vision et Dolby Atmos garantit une expérience cinématographique immersive avec un son clair et un rendu de couleur exceptionnel. Avec ses haut-parleurs intégrés, profitez d’une qualité sonore impressionnante pour un son de qualité, sans avoir besoin d'un système de haut-parleurs ou de barres de son supplémentaires. Enfin, cette télévision dispose de nombreuses options de connectivité, notamment quatre ports HDMI, un port USB, une sortie casque et une entrée AV, ce qui vous permet de connecter facilement tous vos appareils multimédias à votre téléviseur.

