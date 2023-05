Incroyable : offrez-vous le barbecue à charbon Kettle de Weber à moins de 100 euros avec Amazon !

Barbecue à charbon Kettle de Weber : la star des barbecues

On ne présente plus Weber, LA référence sur le marché des barbecues. Avec les barbecues Weber, identifiables par leur volume rond et leur couvercle, vous ne raterez plus aucune grillade. En plus, avec les barbecues Weber, vous ne galérez plus au moment de l’allumage de votre barbecue ! Pour découvrir le monde du barbecue avec Weber, le barbecue à charbon Kettle est parfait. Avec son diamètre de 47cm, vous pourrez préparer de délicieuses grillades pour 6 à 8 personnes. Avec son couvercle en acier émaillé, le barbecue à charbon Kettle de Weber conserve la chaleur et réhausse la saveur de vos aliments. Il vous permet de cuire vos grillades à une température constante pour leur offrir une cuisson uniforme. Avec lui, vos viandes, poissons, brochettes, et légumes seront toujours parfaits et très savoureux. Une fois votre barbecue terminé, l’entretien du barbecue à charbon Kettle de Weber est très facile. Les cendres de charbon de bois sont récupérées dans son cendrier situé dans le tiroir inférieur du barbecue. Il vous suffit alors de l’ouvrir pour récupérer les cendres et les jeter. Un petit coup d’éponge sur sa grille et votre barbecue à charbon Kettle de Weber sera prêt pour accueillir de nouvelles grillades.

