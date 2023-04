Quelles activités prévoir pour occuper les Kids pendant les vacances de Pâques ?

Les vacances scolaires sont synonymes de joie et de fête pour les enfants. Pour les parents, si vous ne partez pas en voyage, cela peut vite devenir compliqué de trouver des activités sympas qui occuperont vos enfants et vous créeront de supers souvenirs. Pour vous aider à organiser des vacances au top, nous vous livrons toutes nos idées .

Entre zoo et attractions pour petits et grands, passez une journée à Bellewaerde Park

Situé à côté d’Ypres, Bellewaerde Park est le parc d’attraction familial par excellence. Ce parc propose des attractions pour les petits et des attractions pleines de frissons qui plairont aux plus grands. Entre 2 attractions, Bellewaerde Park vous permet de découvrir une faune exotique entre singes, zèbres, girafes, lions et tigres. Bellewaerde Park, c’est le parc d'attractions à ne pas manquer. Réservez vite votre place, elles sont à 36 € pour un adulte . Le parc propose également des abonnements, des tickets long weekend et des tarifs de groupe.

Plopsaland, le parc familial proche de la mer

Plopsaland, c’est le parc idéal pour vous offrir une journée de rêve en famille et en profiter pour passer une journée au bord de la mer à La Panne. Plopsaland vous offre plus de 50 attractions qui plairont aux petits et aux grands. L’entrée au parc Plopsaland est de 17,99 € pour les enfants mesurant entre 85cm et 1m, et de 48,50 € pour les personnes de plus d’1m.

Walibi, le parc d’attraction proche de Bruxelles

Comme Bellewaerde Park et Plopsaland, Walibi est également un parc d'attractions qui plaira aux petits et aux grands avec ses nombreuses attractions. Jusqu’au 14 mai, Walibi propose ses tickets d’entrée à 38,25 € au lieu de 45 € dès 2 places achetées avec le code FUN23. Profitez des vacances de Pâques pour en profiter.

Partir à la découverte de la Belgique et de ses environs

En offrant une journée dans un parc d’attraction à vos enfants, vous ferez forcément des heureux ! Pour les occuper pendant ces 2 semaines de vacances, pensez également à les emmener à la piscine, à faire une balade dans la forêt du Mont-de-l’Enclus, à découvrir les jolis canaux de Bruges ou encore à visiter les Grottes de Han et ses plaines de jeux. Si vous êtes frontaliers, partez à la découverte de la côte sauvage du Cap Gris Nez.