Profitez-vite de -40% de remise sur ces sneakers ultra tendances avec les promotions Nike !

Soyez tendances à petit prix avec Nike

C’est le bon plan à ne pas manquer. Pour vous offrir des vêtements et des sneakers tendances et de qualité, profitez tout au long de l’année des promotions Nike disponibles sur son e-shop ou sur son application. En ce moment, Nike propose des remises pouvant aller jusqu’à -50% sur plus de 2700 articles. Ces promotions concernent de nombreux produits pour homme, femme et enfant. Vous y trouverez des t-shirts, des leggings, des joggings, des vestes, des shorts et des accessoires pour pratiquer votre sport favori. Nike, c’est aussi une marque de vêtements streetwears très tendance, notamment grâce à ses sneakers. Depuis sa création, Nike sort régulièrement des sneakers ultra tendances, et qui le restent. C’est le cas de modèles comme les Nike Air Max, les Nike Blazer, les Nike Court, les Nike Waffle ou encore les Nike Dunk. En ce moment, parmi les promotions Nike, vous trouverez ces sneakers très tendances à moins 40% de remise. Foncez vite sur le site de Nike pour en profiter. Il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde !

Offrez-vous des sneakers tendances à petit prix avec Nike

Profitez des remises de Nike pouvant aller jusqu’à -40% sur les sneakers pour vous offrir de nouvelles baskets ultra-tendance à petit prix. Vous y trouverez par exemple les Nike Dunk Low à 71,97 € au lieu de 119,99 €, soit 40% de remise. Ces chaussures mythiques initialement conçues dans les années 80 pour la pratique du basket-ball sont aujourd’hui très tendances avec leur style vintage. Nike propose un modèle sauvage et audacieux avec leur couleur beige et camel et leur swoosh léopard. Dans un autre style, Nike propose également les Nike Air Max SYSTM à 59,97 € au lieu de 99,99 € soit 40% de remise. Hyper confortables avec leur amorti Nike Air, elles affichent aussi un petit style retro années 80 très tendance. Créés dans les années 70 et devenues iconiques dans les années 90, Nike propose en ce moment les Nike Blazer Mid 77 à 65,97 € au lieu de 109,99 € soit 40% de remise. Intemporelles et très faciles à porter, elles vous offrent un look branché, un rien rétro. Découvrez-vite les nombreux autres modèles de sneakers proposés par Nike à petit prix.