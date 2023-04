Apple : on a trouvé pour vous les AirPods Pro 2021 MagSafe à moins de 230 € avec Électro Dépôt

Découvrez toutes les fonctionnalités des AirPods Pro 2021 MagSafe

Souvent copiés, mais jamais égalés, n’hésitez pas à vous offrir les écouteurs sans fils d’Apple pour être certain de bénéficier d’un son d’une qualité exceptionnelle. Plus pratiques qu’un casque audio sans fil, les AirPods Pro 2021 MagSafe sont discrets et très confortables à porter. Ils sont livrés avec 3 embouts en silicone. Ils vous permettent d’ajuster parfaitement les AirPods Pro 2021 MagSafe à votre oreille. Vous pourrez alors les porter des heures sans avoir mal aux oreilles et sans avoir peur de les perdre. Très performants, les AirPods Pro 2021 MagSafe sont dotés d’une puce H1 très puissante, combinée à un haut-parleur exclusif et à un amplificateur à gamme étendue dynamique. Les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent alors un son de haute qualité, avec des aigus clairs et des basses profondes. Avec ces écouteurs Bluetooth, vous allez découvrir une nouvelle manière d’écouter vos musiques et podcasts préférés. Les AirPods Pro 2021 MagSafe s’adaptent à toutes les situations et à tous vos besoins grâce à leur 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit bloque tous les bruits ambiants pour vous immerger complètement dans vos contenus audios. Au contraire, si vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, sélectionnez alors le mode transparence. Il vous permettra d’entendre une annonce dans une gare ou dans un aéroport par exemple, tout en continuant à écouter votre musique. Vous pouvez passer d’un mode à l’autre très facilement grâce au capteur de pression situé sur les AirPods Pro 2021 MagSafe. Les capteurs de pression vous permettent également de monter ou de baisser le volume sonore, de changer de contenu audio ou de prendre un appel. Côté autonomie, les AirPods Pro 2021 MagSafe vous offrent jusqu’à 4,5 heures d’écoute sans recharge intermédiaire, et jusqu’à 24h avec plusieurs charges dans leur boîtier MagSafe.

Offrez-vous les AirPods Pro 2021 MagSafe les moins chers du marché avec Électro Dépôt

Les AirPods Pro 2021 MagSafe sont des écouteurs sans fil de grande qualité. Leur prix dégringole avec Électro Dépôt, qui les propose actuellement à 229,95 €. Cela en fait des écouteurs sans fil d’un excellent rapport qualité-prix. Profitez-en vite. C’est actuellement le prix le plus bas sur le marché.