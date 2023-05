PS5 : est-il possible de se procurer la célèbre console de Sony en promotion ?

PS5 : une nouvelle expérience de jeu

Après près de 3 ans de commercialisation, le succès de la PS5 est toujours aussi présent, et on comprend pourquoi. La PS5 offre aux joueurs une expérience immersive exceptionnelle et totalement inédite grâce au Ray Tracing, à ses images en qualité 4K et à un son audio 3D. Cette sensation d’immersion dans son jeu vidéo est multipliée par les accessoires comme les manettes de jeu DualSense ou le casque micro sans fil pulse 3D. La PS5 dispose de nombreux atouts techniques et de performances incomparables. Son succès est également dû aux jeux vidéo de qualité qu’elle propose. Avec la PS5, vous pouvez jouer à des jeux comme “Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard”, “Resident Evil 4”, “Disney Dreamlight Valley”, “Horizon: Call of the Moutain”, “Atomic Heart”, “The Last of Us” ou encore “God of War: Ragnarök ». Si vous ne possédez pas encore le PS5, vous pouvez vous la procurer auprès des revendeurs belges suivants :

