Apple : offrez-vous l’iPhone 12 et les AirPods Pro à moins de 710 € grâce à Électro Dépôt !

Découvrez les performances de l’iPhone 12 64 Go et des AirPods Pro 1ère Génération

Grâce à Électro Dépôt, vous n’avez plus à choisir entre vous offrir un nouveau smartphone ou de nouveaux écouteurs sans fil. Vous pouvez désormais vous offrir les 2 en optant pour le reconditionné. Choisir d’acheter son équipement high-tech reconditionné est le meilleur moyen de vous offrir le meilleur d’Apple à des prix défiants toute concurrence. En ce moment, Électro Dépôt propose un pack Apple comprenant l’iPhone 12 64 Go et les AirPods Pro 1ère Génération. Sorti en 2020, l’iPhone 12 est un concentré de performances. Doté d’une puce A14 Bionic et de 4 Go de RAM, il est très rapide et puissant. L’iPhone 12 est également équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces vous offrant des images de très haute qualité, d’une résolution de 1170x2532 pixels. Avec lui, vous pourrez surfer sur internet, scroller sur les réseaux sociaux, regarder vos vidéos préférées en streaming et jouer à des jeux vidéo en ligne avec beaucoup de fluidité. Côté photo, l’iPhone 12 est doté d’un double appareil-photo grand-angle et ultra grand-angle de 12 mégapixels. Enfin, il bat des records d’autonomie : jusqu’à 17 heures en lecture vidéo. Pour écouter toutes vos musiques et podcasts préférés, complétez votre iPhone 12 avec les AirPods Pro 1ère génération. Dotés d’une puce W1 spécialement conçue par Apple, ces écouteurs sans fil vous offrent un son de très haute qualité.

