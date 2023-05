Dyson : offrez-vous l’aspirateur balai V11 Absolute Extra à moins de 500 € avec Krëfel

Facilitez-vous le ménage avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra

Il est temps de mettre au placard votre aspirateur traîneau, lourd à porter en peu pratique avec son fil électrique. Remplacez-le plutôt par un aspirateur-balai sans fil. Très pratique, une fois que vous aurez essayé l’aspirateur-balai, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour vous équiper, optez pour l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra. Doté d’une puissance de 545 watts, il aspire à la perfection poussières, miettes et allergènes sur tous les sols : carrelages, parquets, béton ciré ou encore moquettes. Grâce à son bras télescopique et à son poids léger de 3 kilos, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra chassera également la poussière et les saletés sur vos murs, plafonds, rideaux, canapés, fauteuils et sièges auto. Avec lui, c’est très facile d’avoir une maison propre et saine. Ses 3 niveaux d’aspiration vous permettent d’adapter la puissance de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra en fonction de vos besoins et d’aspirer toutes les saletés en un seul passage. Pour accéder aux moindres recoins de votre maison, l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est livré avec une brosse combi et un petit suceur. Très pratique, son écran LCD vous permet de vérifier à tout instant le niveau d’aspiration choisi ainsi que le niveau de la batterie. Sa batterie Lithium-ion vous offre 60 minutes d’autonomie en mode normal, et 10 minutes en mode turbo. Elle se recharge intégralement en 4,5 heures.

Le prix de l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra est en chute libre avec Krëfel

Vous avez envie de passer à l’aspirateur balai sans fil ? En optant pour un aspirateur-balai Dyson, vous faites le bon choix. C’est LA référence sur le marché des aspirateurs balai sans sac et sans fil. Avec l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra, aspirer votre maison va presque devenir un plaisir. En plus, il s’entretient très facilement. Grâce à son bac à poussière de 0,77 litres, vous n’aurez qu’à vider les saletés directement dans la poubelle. Vous n’aurez même pas besoin de les toucher ! Profitez de l’offre exceptionnelle de Krëfel pour vous offrir l’aspirateur balai Dyson V11 Absolute Extra à moins de 500 €. Jusqu’au 14 mai, le spécialiste de l’électroménager le propose à 499 € au lieu de 599 €, soit 17% de remise. C’est un excellent prix pour un aspirateur de cette qualité.