Bon plan Apple : offrez-vous un iPhone 13 à moins de 670 euros grâce à cette astuce !

Découvrez les performances de l’iPhone 13 128 Go

Avant dernière génération de smartphone d’Apple, l’iPhone 13 est sorti sur le marché en 2021. Très puissant, il est doté d’une puce A15 Bionic avec un GPU 4 cœurs. Cette puce très performante vous permet d’exploiter au maximum la puissance de l’iPhone 13. Avec ce smartphone, vous passez d’une application à une autre facilement, vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous regardez vos vidéos en streaming ou vous jouez aux jeux vidéo en toute fluidité sur son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Côté photo et vidéo, l’iPhone 13 ne vous décevra pas. A l’arrière, il est équipé d’un double appareil photo composé d’un objectif principal de 12 mégapixels et d’un ultra grand angle. Il est doté de fonctions comme le mode portrait et le Smart HDR4. Elles vous permettent de prendre de photos parfaites de jour comme de nuit. A l’avant, l’iPhone 13 est équipé d’une caméra TrueDepth avec mise au point automatique. Grâce à elle, vous pourrez prendre des selfies parfaits et passer des appels vidéo de haute qualité. Côté batterie, l’iPhone 13 vous offre jusqu’à 19 heures d’autonomie en lecture vidéo. L’iPhone 13 à vraiment tout pour plaire et n’a rien à envier à son successeur, l’iPhone 14. Il a même un atout supplémentaire, son prix !

Économisez 27% sur le prix de l’iPhone 13 128 Go avec Back Market

Avant-dernière génération d’iPhone d’Apple, l’iPhone 13 a un prix beaucoup plus abordable que l’iPhone 14. Son prix baisse encore plus si vous optez pour une version reconditionnée. En ce moment, le spécialiste du reconditionné Back Market propose l’iPhone 13 128 Go en parfait état à 663 €. C’est un excellent prix, sachant que son prix public est normalement de 909 €. La notion de « très bon état » pour Back Market signifie que l’écran est parfait et que sa coque peut présenter des micro-rayures. Son état technique est très bon. En optant pour l’achat d’un smartphone reconditionné avec Back Market, vous ne prenez aucun risque. Vos achats sont garantis 12 mois et les retours gratuits sous 30 jours. Un conseil, n’hésitez plus et franchissez le pas du reconditionné. C’est bon pour la planète et pour votre portefeuille.