Vente flash : c’est le moment de vous offrir la machine à café De’Longhi Magnifica S à moins de 300 euros avec Amazon

Devenez un véritable barista avec la machine à café De’Longhi Magnifica S

Si vous rêvez de vous réveiller chaque matin avec la bonne odeur des grains de café fraîchement moulus, vous allez être conquis par la machine à café De’Longhi Magnifica S. Cette machine à café full automatique vous permet de préparer très facilement chaque matin, et à tout moment de la journée, des cafés dignes d’un barista. Son réservoir à grains de café de 280 grammes et son disque de broyage en acier inoxydable moud les grains de café à la perfection. Parfaite, la machine à café De’Longhi Magnifica S vous permet de choisir entre 13 niveaux de mouture de vos grains de café. Vous pouvez également choisir la longueur du café mais aussi la température de l’eau. Que vous aimiez les espressos, les double-espressos, les lungos ou encore les macchiatos, la machine à café De’Longhi Magnifica S vous délivre à chaque à chaque tasse des cafés qui vous ressemble, avec des arômes intenses et toujours recouverts d’une crema onctueuse. Vous préférez les spécialités lactées ? C’est n’est pas un problème pour la machine à café De’Longhi Magnifica S. Grâce à sa buse vapeur, elle vous permet de préparer en un instant de délicieux capuccinos, lattes macchiatos et autres spécialités lactées. Pratique, vous pouvez même utiliser la buse vapeur pour vous préparer des chocolats chauds avec une mousse de lait onctueuse, ou encore vous servir de l’eau chaude pour vos thés et tisanes.

Économisez 7% sur le prix de la machine à café De’Longhi Magnifica S avec Amazon

Vous êtes séduits par les performances de la machine à café De’Longhi Magnifica S ? Profitez de la vente flash d’Amazon pour vous l’offrir. Le géant du e-commerce la propose en ce moment à 299,99 € au lieu de 323,90 €, soit 7% de remise. C’est un excellent prix pour cette machine à café très plébiscitée. Elle a en effet reçu la note de 4,5 sur 5 pas plus de 42000 utilisateurs Amazon. Un conseil, si vous aimez le café, foncez l’acheter. En plus, avec Amazon vous avez la possibilité de la payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 75 €.