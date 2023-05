Remise exceptionnelle : profitez de -33% sur la tondeuse robot Bosch Indego S 500 avec Amazon !

Robot tondeuse Bosch : La solution pour un jardin impeccable !

La tondeuse robot Bosch - Indego S 500 est un produit de qualité exceptionnelle qui offre une performance de tonte supérieure. Avec une batterie de 18 V et une station de charge incluse, cette tondeuse robot est conçue pour une utilisation facile et pratique. Grâce à sa largeur de coupe de 19 cm, elle peut facilement tondre des zones difficiles d'accès tout en garantissant une tonalité précise et uniforme. Cette tondeuse à gazon a été conçue pour pouvoir passer dans les endroits, même les plus étroits, pour une pelouse impeccable dans les moindre recoins. Avec sa technologie LogiCut, ce robot est capable de cartographier votre pelouse afin de la tondre de manière rationnelle en bandes parallèles pour un résultat optimal. En plus d’offrit une pelouse resplendissante, cette fonctionnalité Bosch a été pensée pour optimiser la durée de vie de la tondeuse. Profitez également de bordures nettes grâce à sa fonction BorderCut qui permet des finitions impeccables pour une tonte complète le long des bordures. De plus, sa capacité de tonte maximale de 500 m² en fait un choix idéal pour les grands jardins. La tondeuse robot Bosch - Indego S 500 est également capable de calculer automatiquement un calendrier de tonte sur mesure grâce à sa fonction auto calendar. Cette tondeuse robot est facile à installer et à utiliser, ce qui en fait une solution de tonte parfaite pour les propriétaires de jardin de tous les niveaux d'expérience.

Robot tondeuse Bosch - Indego S 500 : La qualité supérieure à un prix abordable

La tondeuse robot Bosch - Indego S 500 est actuellement disponible chez Amazon au prix inédit de 711,22€ au lieu de 1062,99€, soit une remise immédiate de -33%. Cette offre exceptionnelle permet aux propriétaires de jardin d'acheter cette tondeuse robot de qualité supérieure à un prix très avantageux. En utilisant la tondeuse robot Bosch - Indego S 500, vous pouvez vous attendre à une performance de tonte de haute qualité, une installation facile et une utilisation pratique à moindre coût. Et cette remise exceptionnelle de -33% chez Amazon, il n'a jamais été aussi facile de se procurer une tondeuse robot de qualité supérieure à un prix abordable !