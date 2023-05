Obtenez pour une durée limitée la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 à un prix imbattable chez Électro Dépôt !

Passez à l’électrique avec la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3

Profitez du printemps et du retour du soleil pour découvrir le bonheur de vous déplacer en trottinette électrique. Très pratique en ville ou pour des trajets courts, la trottinette électrique vous permet de gagner du temps dans vos déplacements en évitant les embouteillages et la galère de devoir rechercher une place de stationnement. Elle vous permet également d’éviter d’émettre des gaz à effet de serre en ne vous déplaçant pas en voiture. Cerise sur le gâteau, elle vous offre un sentiment de liberté. Pour démarrer votre aventure en trottinette électrique, la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 est parfaite. Elle vous permet de parcourir 30 kilomètres entre 2 charges complètes, et d’aller à une vitesse maximale de 25 km/heure. Grâce à la puissance de son moteur de 600W et à ses pneus de 8,5 pouces, elle vous permet de vous faufiler partout, et même de monter des pentes d’environ 16%. Très facile à utiliser, la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 dispose de 3 modes de vitesse : le mode piéton qui peut atteindre les 5 km/h, le mode standard qui peut atteindre les 20 km/h et enfin le mode sport qui peut aller jusqu’à 25 km/h. Pour passer d’un mode à l’autre, il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation de la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 situé sur son écran LED intégré. La trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 a été entièrement pensée pour vous offrir le maximum de sécurité. Elle est équipée d’un feu d’avertissement arrière à LED, ainsi que d’un grand réflecteur frontal et de réflecteurs latéraux qui vous permettent d’être visibles de loin. La trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 est également dotée d’un disque de frein arrière à double plaquette qui vous offre un freinage efficace et sécurisé.

Le prix de la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 est en chute libre avec Électro Dépôt

C’est le moment de passer à l’électrique en vous offrant la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 avec Électro Dépôt. Habituellement vendue 489,95 €, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager fait chuter son prix et propose désormais la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 au prix canon de 439,95 €. Pratique, compacte, robuste et très facile à utiliser, vous offrir la trottinette électrique Xiaomi Mi Sc3 est excellent choix, que vous ne regretterez pas, surtout à ce prix-là !