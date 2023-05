Découvrez les remises imbattables des Collect&Go Deals de la semaine avec Colruyt !

Faites le plein de bonnes affaires avec les Collect&Go Deals de Colruyt

Vous avez envie de vous payer des produits de grandes marques à prix très réduits ? Profitez vite des Collect&Go Deals de Colruyt. Garnier, Listerine, Gillette, Kleenex, Pedigree, Swiffer…chaque semaine, Colruyt vous propose d’acheter en gros des produits de grandes marques en profitant de remises pouvant aller jusqu’à -80%. Acheter en grande quantité, c’est un excellent moyen de faire des économies et d’avoir toujours à portée de main les produits qu’on utilise tous les jours. Qui n’a jamais été en panne de tablette pour lave-vaisselle, de lessive ou de mouchoirs ? Avec les Collect&Go Deals, vous aurez toujours du stock à la maison. Vous pourrez faire le plein de liquide vaisselle, de nettoyant ménager, de protection hygiénique, de couches, de dentifrice, de shampoing, de gel douche, de déodorant, de rasoir et de bien d’autres produits. En plus des Collect&Go Deals, Colruyt propose un service de course en ligne très pratique. Il vous permet de gagner du temps en faisant vos courses depuis le confort de votre canapé. C’est aussi un très bon moyen de faire des économies. Avec les courses en ligne, vous pouvez contrôler à tout moment le montant de votre panier. Une fois vos courses terminées, vous n’avez plus qu’à aller les récupérer dans l’un des nombreux points de retrait Colruyt. Si votre panier dépasse les 60 €, Colruyt vous offre la livraison à domicile. En un mot, c’est parfait !

Découvrez-vite les meilleurs Deals de la semaine

Chaque mercredi, Colruyt renouvelle ses Deals. Cela vous donne l’occasion de faire le plein de bonnes affaires chaque semaine. Aujourd’hui, nous avons repéré pour vous :