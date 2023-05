Vente flash : économisez 15% sur l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute pour une durée limitée !

Dites adieu à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute

Il est temps de mettre au placard votre aspirateur traîneau lourd et encombrant et de le remplacer par la star des aspirateurs balai, le Dyson V12 Detect Slim Absolute. Doté d’un moteur Hyperdymium très puissant, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est redoutable pour lutter contre la poussière et les miettes sur tous les types de sols. Que vous ayez du parquet, du carrelage, de la moquette ou des tapis, rien ne résiste au passage de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute. Avec son poids léger de 2,4 kilos et son bras télescopique, il vous permet même de chasser la poussière très facilement sur les murs, les plafonds, les rideaux, les canapés et les sièges auto. Grâce à sa brosse Motorbar conçue en poils de nylon rigides et en filaments antistatiques de carbone, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute nettoie vos tapis et les joints de vos carrelages en profondeur. Sa brosse est dotée d’un faisceau lumineux qui vous permet d’avoir une visibilité maximale et de ne rater aucune poussière, même microscopique. Preuve de son efficacité, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est équipé d’un capteur piézoélectrique. Il mesure et compte les particules de poussières aspirées et les affichent sur son écran LCD. Le système de filtration de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute capture 99,99% des particules microscopiques et des allergènes, et vous le prouve ! Enfin, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute vous offre 60 minutes d’autonomie. C’est parfait pour chasser la poussière dans toute votre maison en un seul passage.

Achetez l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute à moins de 550 € avec la Fnac

L’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est vraiment parfait. L’essayer, c’est clairement l’adopter. Vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière en utilisant un aspirateur traineau. En plus, l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est très hygiénique. Son bac à poussière de 0,35 litres se vide dans la poubelle d’une seule main. Vous ne serez jamais en contact avec les saletés ! Vous avez envie de craquer pour l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute ? Profitez de la vente flash de la Fnac pour vous l’offrir à petit prix. Habituellement vendu 647,90 €, la Fnac affiche l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute à seulement 549,99 €, soit 15% de remise. Dépêchez-vous, il vous reste 5 jours pour profiter de cette offre exceptionnelle.