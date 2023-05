Bon plan : économisez 400 euros sur le vélo électrique Argento Omega avec MediaMarkt !

Découvrez les performances du vélo électrique Argento Omega

Profitez du retour du soleil pour changer vos habitudes en vous déplaçant en vélo électrique. Écologique, le vélo électrique vous permet de limiter vos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de faire des économies. Pour ne rien gâcher, le vélo électrique Argento Omega vous permet de profiter de belles balades au soleil. Il est également parfait pour vous rendre sur votre lieu de travail sans embouteillages, et sans arriver au bureau tout en transpiration. Pour vous lancer dans l’aventure de la mobilité douce, le vélo électrique Argento Omega est un très bon choix. Avec son moteur Bafang d’une puissance de 250 Watts et ses grandes roues de 28 pouces, il vous permet de pédaler de façon fluide et rapide, sans effort. Sa batterie de 36 volts vous offre environ 40 km d’autonomie. De quoi faire de belles balades à vélo au quotidien ! Très complet, le vélo électrique Argento Omega est doté de 7 vitesses Shimano Tourney. Elles vous permettent d’ajuster votre puissance d’appui sur les pédales et ainsi d’être à l’aise sur les terrains plats comme sur les terrains en pente, même sans enclencher le pédalage assisté. Pour votre sécurité, le vélo électrique Argento Omega est équipé de freins à disque, d’un phare avant et d’un réflecteur arrière. Pratique, le porte bagage du vélo électrique Argento Omega vous permet d’y suspendre des pochettes de rangement. C’est parfait pour y ranger vos courses ou encore votre sac pour le bureau. En résumé, le vélo électrique Argento Omega a vraiment tout pour plaire, même son prix.

Économisez 400 € sur le prix du vélo électrique Argento Omega avec MediaMarkt

Vous êtes séduit par le vélo électrique Argento Omega ? Profitez des Méga Deals de MediaMarkt pour vous l’offrir à prix réduit. Habituellement vendu 1599 €, MediaMarkt propose le vélo électrique Argento Omega à 1199 €, soit 400 € d’économies. En plus, vous pouvez le payer avec vos eco chèques, uniquement en magasin. Un conseil, profitez-en vite, les Méga Deals de MediaMarkt prennent fin le 5 mai. Il vous reste donc 1 journée pour bénéficier de cette offre exceptionnelle.