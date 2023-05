Economisez 24% sur le prix de la tondeuse à gazon Greenworks avec Amazon !

Faites le choix d’une tonte écologique avec la tondeuse à gazon sans fil Greenworks

Tondre la pelouse est une corvée pour vous ? Vous en avez marre de la tondeuse à gazon fonctionnant à l’essence, souvent galère à démarrer ? La tondeuse électrique ne vous tente pas à cause du fil électrique encombrant que vous craignez de couper à chaque passage ? Il existe pourtant une solution, offrez-vous la tondeuse électrique Greenworks. Sans fil, elle fonctionne avec deux batteries de 40 volts qui vous permettent de tondre des pelouses pouvant aller jusqu’à 500 m2 sans rechargement intermédiaire. Très facile à manœuvrer grâce à ses grandes roues arrière de 18cm, vous pourrez tondre votre jardin en bandes bien parallèles en toute simplicité grâce à la tondeuse à gazon sans fil Greenworks. Que vous aimiez une pelouse très courte ou une pelouse plutôt haute, tout est possible avec la tondeuse à gazon sans fil Greenworks. Elle vous offre 5 hauteurs de coupe, de 25 à 80mm. Avec elle, vous n’aurez plus besoin de ramasser le produit de votre tonte. L’herbe coupée est collectée dans un grand sac de 50 litres. Il est également possible de la broyer pour la répartir ensuite sur votre pelouse et la fertiliser. Parfaite jusqu’au bout, la tondeuse à gazon sans fil Greenworks est très silencieuse. Vous n'aurez plus à vous soucier d’ennuyer le voisinage et pourrez tondre votre jardin à tout moment de la journée ou du week-end.

Économisez 24% sur le prix de la tondeuse à gazon sans fil Greenworks avec Amazon

La tondeuse à gazon sans fil Greenworks est écologique. En plus, elle est économique et ne nécessite pas d’entretien. Avec elle, vous n’aurez pas de bougies d’allumage, ni de filtre à huile à changer. Sans odeur, sans bruit et sans pollution, opter pour la tondeuse à gazon sans fil Greenworks est un choix d’avenir. En plus, elle est actuellement à petit prix avec Amazon. Vendue habituellement 384,99 €, le géant du e-commerce propose actuellement la tondeuse à gazon sans fil Greenworks au prix de 293,99 €, soit 24% de remise. C’est un prix canon pour une tondeuse de cette qualité. Elle a d’ailleurs reçu la note de 4,4 sur 5 par plus de 780 utilisateurs Amazon.