Comment entretenir ses sneakers pour les faire durer plus longtemps ?

Vous adorez tellement vos sneakers que vous les portez sans arrêt ? Si vous ne les entretenez pas dès le départ, elles peuvent vite montrer des signes d'usure et perdre de leur éclat. Suivez nos conseils pour les garder belles et les faire durer longtemps. Il suffit de quelques réflexes d’entretien avec les bons produits et le tour est joué. Pensez à imperméabiliser vos sneakers Que vos sneakers soient en cuir, en nubuck, en simili cuir ou en toile, le premier geste à faire pour les protéger, c’est de les imperméabiliser. L’imperméabilisant agit comme une barrière entre les tâches et vos sneakers. Il les protège également de l’eau. Il est efficace pendant quelques semaines, pensez donc à imperméabiliser vos sneakers très régulièrement, idéalement tous les mois, avec un produit comme l’imperméabilisant Crep Protect vendu sur l’e-shop Amazon pour seulement 14,86 €.

Prenez soin de vos sneakers chaque semaine Chaque semaine, pensez à frotter les poussières et à nettoyer les éventuelles tâches sur vos sneakers. Vous pouvez le faire avec une brosse de nettoyage à poils souples ou un chiffon en microfibre. Ils retireront la poussière et les saletés sans abimer vos sneakers, quelle que soit leur matière. Pour plus d’efficacité, vous pouvez humidifier légèrement la brosse ou le chiffon. Si les lacets sont sales, n’hésitez pas à les passer dans la machine à laver en les plaçant dans un sac de lavage comme ceux prévus pour les sous-vêtements afin qu’ils ne s’emmêlent pas à votre linge.