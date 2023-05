Pour les French Days, la TV Samsung The Frame est vendue à moitié prix sur ce site connu de tous !

C’est quoi The Frame Samsung ?

Une TV digne d’un tableau d’artiste, c’est tout le concept de la TV Samsung The Frame. Lorsque vous ne regardez pas un film ou une série et que la TV The Frame se met en veille, le mode Art s’active. Ce dernier peut diffuser des œuvres d’art provenant de galeries et de musées. Il suffit pour cela de vous rendre dans l’Art Store. Vous pouvez également afficher vos photos personnelles grâce à l’application Smart Things. L’écran de la TV The Frame vendue en promotion sur Rue du Commerce mesure 50 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 pixels. Ce téléviseur Samsung propose la résolution 4K UHD, avec des images nettes et des couleurs éclatantes. Grâce à la technologie Quantum Dot, la gamme de couleurs est encore plus large pour une immersion complète dans vos contenus. La TV connectée The Frame embarque le puissant Quantum Processor 4K qui optimise vos contenus pour une expérience de visionnage unique. Cette TV est équipée d’une connectivité Wi-Fi et Bluetooth pour accéder à différents contenus en ligne et facilement connecter une enceinte, votre smartphone ou une barre de son. Cette TV est également compatible avec les assistants vocaux pour un contrôle simple et à la voix.

Quel est le prix de la TV Samsung The Frame ?

La TV Samsung The Frame avec un écran de 50 pouces est normalement vendue au prix de 1299 euros. En cette période de French Days, son prix chute et la TV Samsung est affichée avec une réduction de 52%, à seulement 629 euros sur Rue du Commerce. Le site e-commerce vous donne la possibilité de régler votre achat en plusieurs fois et la TV est livrée chez vous à partir de 34.99 euros. Cette TV est parfaite pour regarder vos divertissements sur Netflix et autres applications tout en profitant d’un objet de décoration de qualité, semblable à un tableau.