Profitez d’un son de qualité à petit prix avec l’enceinte portable JBL Charge 5 à moins de 150 € avec la Fnac !

Découvrez toute la puissance du son JBL avec l’enceinte portable Charge 5

L’hiver et les soirées cocooning au coin du feu sont belles et bien derrière nous. L’été arrive à grand pas avec ses apéros et ses soirées improvisées entre amis ou en famille. Pour être prêt à tout instant à passer un moment inoubliable, équipez-vous de l’enceinte portable JBL Charge 5. Dotée d’un haut-parleur d’écoute longue portée optimisé, d’un haut-parleur haute fréquence et de 2 radiateurs de basses, l’enceinte portable JBL Charge 5 vous offre toutes les qualités du son Pro Original JBL. Que vous écoutez de la musique en intérieur ou en extérieur, avec l’enceinte portable JBL Charge 5, les aigus sont clairs, et les basses profondes. De quoi faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! Très résistante avec sa certification IP67, l’enceinte portable JBL Charge ne craint pas l’eau ni la poussière. Parc, piscine, plage…vous pourrez emporter l’enceinte portable JBL Charge 5 partout sans craindre de l'abîmer. Grâce à sa diffusion sans fil par Bluetooth, l’enceinte portable JBL Charge 5 se connecte en un instant à tous les smartphones, tablettes et ordinateurs. Pratique quand on veut partager sa musique. Vous avez prévu d’organiser une grosse soirée ? L’enceinte portable JBL Charge est toujours là pour vous. Grâce à son mode Party Boost, vous pouvez l’appairer avec une autre enceinte JBL pour obtenir un son stéréo. Enfin, l’enceinte portable JBL Charge 5 vous offre jusqu’à 20 heures d’autonomie. Elle ne vous lâchera jamais !

Économisez 25% sur le prix de l’enceinte portable JBL Charge 5 avec la Fnac

Si vous ne deviez choisir qu’un modèle d’enceinte portable Bluetooth, nous vous conseillons d’investir dans l’enceinte portable JBL Charge 5. Très qualitative, compacte et résistante, elle a vraiment tout pour plaire, même son prix. Habituellement vendue 199 €, la Fnac Belgique propose actuellement l’enceinte portable JBL Charge 5 à 149 €, soit 25% de remise. C’est un excellent rapport qualité-prix pour une enceinte JBL. Un conseil, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard. En plus, la livraison est gratuite avec la Fnac.