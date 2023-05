Bon Plan Apple : offrez-vous l’iPhone 11 en promo à moins de 500 € avec la Fnac !

Découvrez toutes les performances de l’iPhone 11

Vous ne connaissez pas l’iPhone 11 ? Plus commercialisé par Apple, il fait néanmoins partie des iPhones que l’on peut considérer comme les dernières générations d’Apple. Il a un atout supplémentaire, son excellent rapport qualité-prix. Avec la sortie des iPhones 12, 13 et 14, le prix de l’iPhone 11 a chuté, mais pas ses performances. L’iPhone 11 est doté d’un écran Retina de 6,1 pouces et d’une puce A13 Bionic très puissante. Elle vous offre un confort et une rapidité d’utilisation dans toutes vos actions. Grâce à elle, vous passez d’une application à une autre facilement, vous pouvez scroller sur les réseaux sociaux ou encore regarder des vidéos en streaming où que vous soyez en toute fluidité. Du côté de la photo et de la vidéo, l’iPhone 11 est équipé d’un double appareil-photo grand angle et ultra grand angle de 12 mégapixels à l’arrière. Grâce à lui, vos photos seront toujours parfaites, de jour comme de nuit. A l’avant, il est doté d’une caméra TrueDepth de 12 mégapixels, parfaite pour réaliser des selfies et des appels vidéo de très haute qualité. Enfin, l’iPhone 11 ne vous lâchera jamais. Il vous offre une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures en lecture vidéo. La batterie peut même vous accompagner jusqu’à 2 jours en utilisation normale.

Offrez-vous l’iPhone 11 64 Go à moins de 500 € avec la Fnac

L’iPhone 11 est un smartphone très performant. Il est également très résistant grâce à sa certification IP68. La poussière, l’eau et la pluie ne lui font pas peur ! L’iPhone 11 vous suivra dans toutes vos aventures. Habituellement vendu 539 €, la Fnac propose actuellement l’iPhone 11 64 Go à seulement 499 €, soit 7% de remise. C’est un excellent prix pour un smartphone Apple neuf. Il est en effet très rare aujourd’hui de trouver un iPhone neuf à moins de 500 €. Un conseil, profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard. Si vous commandez votre iPhone 11 aujourd’hui, vous serez livré gratuitement dès demain. Vous êtes pressés ? Les retraits en magasin sont également gratuits avec la Fnac.