Samsung : on a trouvé la tablette Galaxy Tab S7 FE à son meilleur prix sur ce site connu de tous !

Découvrez toutes les performances de la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE

Pratique et très performante, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE est vraiment la tablette qu’il vous faut. Avec elle, vous pourrez ranger vos blocs-notes, stylos et dire adieu aux papiers qui trainent. Grâce à son S Pen intégré, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE vous permet de prendre des notes en cours ou au bureau, mais aussi de dessiner. Avec ses 64 Go de mémoire interne, vous pourrez stocker tous vos documents facilement. Vous avez besoin de plus de mémoire ? Samsung a pensé à tout. Vous pouvez ajouter à la tablette une carte micro SD et obtenir ainsi jusqu’à 1 To de mémoire interne. Dotée d’un processeur octa-core et de 4 Go de RAM, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE est puissante et performante. Pratique pour étudier ou pour travailler, elle est aussi parfaite pour vous divertir. Grâce à sa puissance et à son taux de rafraîchissement élevé, elle vous permet de jouer à vos jeux vidéo préférés en toute fluidité et avec un confort optimal grâce à son écran TFT de 12,4 pouces. Les milliers de pixels de son écran vous offrent des images en qualité 4K. Parfait pour jouer aux jeux vidéo, il est également idéal pour regarder vos séries et vos films préférés partout en Full HD. Côté photo, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE est équipée d’une caméra frontale de 5 mégapixels et d’une caméra arrière de 8 mégapixels. De quoi immortaliser tous vos souvenirs et prendre des selfies de qualité. Enfin, avec sa batterie de 10090 mAh, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE vous offre une autonomie de 13 heures en lecture vidéo.

Économisez 14% sur le prix de la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE avec la Fnac

Pratique et polyvalente, la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE vous suivra partout que ce soit pour travailler ou pour vous divertir. Avec son poids léger de 608 grammes, vous pourrez l’emporter facilement sans contrainte. Vous avez envie de vous l’offrir ? Profitez de l’offre de la Fnac pour l’obtenir au meilleur prix. Habituellement aux alentours des 500 euros sur d’autres sites, la Fnac propose actuellement la tablette tactile Samsung Galaxy Tab S7 FE 64 Go à seulement 463,52 €. Profitez-vite de cette offre exceptionnelle.