Vente Flash Fnac : profitez de plus de 100€ d’économie sur l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute !

Quelles sont les caractéristiques de l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute ?

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un aspirateur balai très puissant, conçu pour nettoyer efficacement tous les types de surfaces. Grâce à son moteur numérique V12, cet aspirateur est capable de produire une puissance d'aspiration de 545 Watts. Cela signifie qu'il est capable de capturer de manière efficace les particules de poussière, les allergènes, les poils d'animaux et autres résidus incrustés dans les tapis, les moquettes et les surfaces dures. Une des caractéristiques uniques de l'aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est son système de détection de poussière. En effet, il est équipé d'un laser qui détecte les particules de poussière invisibles à l'œil nu. Ce système de détection de saleté garantit que chaque centimètre carré de votre maison soit nettoyé de manière efficace. L'aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute est également équipé d'un filtre de haute qualité qui capture les particules de poussière et les allergènes et retient 99,97% d'entre eux. Cela garantit que l'air que vous respirez est purifié, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant d'allergies. En termes de d'utilisation, le Dyson V12 est très pratique. Il est léger et facile à manœuvrer, ce qui facilite grandement le nettoyage des espaces restreints et des pièces difficiles d'accès. De plus, il est équipé d'une batterie longue durée qui offre jusqu'à 60 minutes d'autonomie, ce qui est suffisant pour nettoyer l'ensemble de votre maison.

Si vous êtes à la recherche d'un aspirateur balai de qualité pour un nettoyage optimal de votre maison, ne cherchez pas plus loin que le Dyson V12 Detect Slim Absolute. Avec son moteur numérique V12 puissant, son système de détection des poussières, son filtre de qualité et sa batterie longue durée, cet aspirateur est conçu pour nettoyer efficacement tous les types de surfaces.