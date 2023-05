Incroyable : économisez 44% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego M700 avec Amazon

Entretenez votre jardin sans effort avec la tondeuse robot Bosch Indego M700

Vous adorez profiter de votre jardin dès le printemps mais vous détestez tondre la pelouse ? C’est le moment d’investir dans une tondeuse robot. Si la superficie de votre jardin est entre 500 et 700 m2, la tondeuse robot Bosch Indego M700 est faite pour vous. Elle est idéale pour entretenir parfaitement les pelouses jusqu’à 700 m2 et les terrains ayant une pente de 27% maximum. Dotée de la technologie LogiCut, la tondeuse robot Bosch Indego M700 cartographie votre pelouse pour ensuite la tondre en bandes parallèles bien nettes. La tondeuse robot Bosch Indego M700 s’occupe même des finitions grâce à sa fonction Border Cut. Avec elle, vos bordures seront également impeccablement coupées. Votre jardin est aménagé avec un trampoline, une balançoire ou des transats ? Vous n’aurez pas besoin de les déménager au moment de tondre votre pelouse. La tondeuse robot Bosch Indego M700 contourne les obstacles sans aucune difficulté. Vous êtes déjà séduits par les performances de la tondeuse robot Bosch Indego M700 ? Attendez de découvrir ses autres atouts. La tondeuse robot Bosch Indego M700 est dotée de la fonction Auto Calendar. Elle analyse votre pelouse, la météo locale et vos paramètres personnels comme vos jours de tonte préférés par exemple. Cette analyse lui permet de vous proposer un planning de tonte optimisé. Enfin, la tondeuse robot Bosch Indego M700 est très pratique. Elle se contrôle depuis votre transat avec l’application Bosch Smart Gardening. En résumé, elle est parfaite !

Économisez 44% sur le prix de la tondeuse robot Bosch Indego M700 avec Amazon

En plus de couper votre pelouse parfaitement, la tondeuse robot Bosch Indego M700 la rend belle. Pendant la tonte, elle répartit uniformément l’herbe fraîchement coupée sur la pelouse pour la fertiliser. Avec elle, votre pelouse sera impeccablement coupée, mais aussi resplendissante de santé. Vous avez envie de vous l’offrir ? Profitez vite de l’offre d’Amazon. Le géant du e-commerce propose actuellement la tondeuse robot Bosch Indego M700 au prix canon de 709 € au lieu de 1262,99 €, soit 44% de remise. Économiser plus de 500 € sur une tondeuse robot de cette qualité, c’est exceptionnel. Un conseil, ne laissez pas passer cette opportunité.