Plus que 2 jours pour profiter d’une remise de -47% sur la machine à café Nespresso Vertuo Next avec la Fnac (faites-vite, les stocks sont limités !)

Dégustez des cafés parfaits avec la machine à café Nespresso Vertuo Next

Vous aimez le bon café et êtes un amateur de Nespresso ? La machine à café Nespresso Vertuo Next est faite pour vous. Cette machine à café à capsule vous permet de préparer de nombreuses recettes de café, de 40ml à 414 ml. Espresso, double-espresso, lungo, mug ou alto, que vous aimiez un café fort bien serré ou au contraire un café américain très allongé, la machine à café Nespresso Vertuo Next s’adapte à toutes vos envies. La machine à café Nespresso Vertuo Next est dotée d’un système d’extraction unique, la centrifusion. Grâce à un code-barre positionné sur les capsules Nespresso Vertuo, elle reconnaît le type de capsule et sélectionne alors automatiquement la température et le volume de l’eau nécessaires, le temps d’infusion, la vitesse de rotation et la longueur de tasse idéale. Avec la machine à café Nespresso Vertuo Next, préparer un café parfait, recouvert d’une crema onctueuse et savoureuse n’a jamais été aussi simple. Il vous suffit de choisir votre capsule, de l’insérer dans la machine à café et d’appuyer sur un bouton. Dernière étape, la dégustation ! La machine à café Nespresso Vertuo Next est parfaite et a vraiment tout pour plaire, même son prix.

Économisez 47% sur le prix de la machine à café Nespresso Vertuo Next avec la Fnac

Pour compléter les nombreuses qualités de la machine à café Nespresso Vertuo Next, toutes les capsules Nespresso Vertuo sont conçues en aluminium recyclable. Il permet de préserver le goût et la qualité du café. Les capsules Nespresso Vertuo sont également recyclées par Nespresso. Vous craquez pour la machine à café Nespresso Vertuo Next ? Profitez-vite de la vente flash de la Fnac pour vous l’offrir au meilleur prix. Pendant encore 2 jours, la Fnac propose la machine à café Nespresso Vertuo Next à 79 € au lieu de 148,76 €, soit 47% de remise. Économiser près de 70 € sur une machine à café de cette qualité, c’est assez exceptionnel. Un conseil, foncez, d’autant plus que les stocks sont limités.